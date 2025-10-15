Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : l’échec à 15 milliards d’Iliad, Bouygues vient s’en prendre à Free, un service incontournable sur les Freebox…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

13 octobre 2014 : Iliad jette l’éponge et n’achètera pas T-Mobile US

Une date qui restera à jamais gravé dans l’esprit de Xavier Niel. Le 13 octobre 2014 Iliad a annoncé mettre fin au projet d’acquisition de 56,6% pour 15 milliards de dollars de T-Mobile US après des échanges avec son actionnaire majoritaire Deutsche Telekom, Son offre a été rejetée par le conseil d’administration de T-Mobile US. À la suite de ce rejet, la maison-mère de Free a mis en place un consortium avec deux fonds de private equity de premier plan et de grandes banques internationales permettant d’améliorer significativement les termes de son offre en accroissant le montant en numéraire et en augmentant la part du capital de T-Mobile US acquise de 56,6% à 67%. En vain…

16 octobre 2008 : plus de chaînes moins gourmandes sur la Freebox

Des chaînes en “bas débit”, en veux tu en voilà ! Si les premières chaînes TV encodées en MPEG-4, permettant une meilleure compression pour moins de débit nécessaire à la diffusion, sont arrivées sur la Freebox en 2007, Free en a rajouté une couche l’année suivante avec 14 chaînes supplémentaires. 32 chaînes en tout, parmi lesquelles RTL 9, la chaîne Mangas, Action, XXL, Ciné Polar… étaient ainsi visionnables sans trop consommer de débit, à une époque où il était bien moindre.

Il y a encore du chemin à faire avant les chaînes 4K ou 3D tout de même !

17 octobre 2023 : Cafeyn s’invite chez tous les abonnés Freebox

Déjà inclus dans l’offre Freebox Delta, le service de presse en ligne Cafeyn devenait accessible à tous les abonnés Freebox Pop, Révolution et mini 4K directement depuis leur espace abonné. Free offre alors trois mois d’essai gratuits sans engagement, avant un passage à 9,99€/mois, une promotion qui est toujours proposée actuellement. L’abonnement, intégré à la facture Freebox pour plus de simplicité, donne accès en illimité à plus de 2000 journaux et magazines dont Le Figaro, Libération, L’Express ou Science & Vie, consultables sur navigateur, mobile ou tablette.

18 octobre 1996 : la France passe aux numéros téléphoniques à 10 chiffres

Dernière étape d’une longue histoire de télécommunications en France ! Depuis le 18 octobre 1996, les numéros de téléphone comportent désormais dix chiffres. Un long chemin qui a commencé avec 5 chiffres en 1896, puis passé par une lettre pour le numéro de central puis deux fois deux chiffres… En 1928, chaque abonné pouvait composer lui-même sur le cadran les trois premières lettres du nom de central puis deux fois deux chiffres. Les numéros intégralement numériques n’arriveront qu’en 1963 !

“Avec une croissance des besoins de plus d’un million de numéros par an, le plan de numérotation à huit chiffres approchait de ses limites dans certaines régions” , affirmait alors France Télécom pour expliquer le plan de numérotation à dix chiffres.

18 octobre 2011 : YouTube débarque sur la Freebox Révolution

Salut YouTube ! La première plateforme de streaming débarquait sur vos écrans en 2011, directement sur la Freebox Révolution et gratuitement. Un joli ajout, même si la saisie sur télécommande pouvait toujours s’avérer une galère (ce qui n’a pas tellement changé aujourd’hui…), qui permettait ainsi aux abonnés de retrouver l’entièreté du contenu proposé sur la plateforme.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox