Le saviez-vous : Free propose à tous ses abonnés Freebox et mobile de ne plus jamais les déranger avec ses nouvelles offres

Pour la tranquillité des boîtes mail et des téléphones : Free permet de refuser simplement ses communications commerciales… et celles de ses partenaires. Les réglages ont évolué côté Freebox depuis fin 2024, on fait le point.

Vous en avez marre de recevoir des mails de Free vous proposant de souscrire à telle ou telle offre commerciale ? C’est possible de refuser tout démarchage directement sur l’espace abonné Freebox et Free Mobile.

Freebox : deux consentements séparés

Dans l’Espace abonné Freebox, le choix n’est plus tout ou rien. Vous pouvez décider séparément d’accepter ou non les offres de Free mais aussi d’accepter ou non les offres des partenaires (ex. Canal+) autorisés à utiliser tes coordonnées, à chaque fois que ce soit par email, SMS, courrier ou téléphone. Cela se passe dans la rubrique Mon abonnement, Mes informations personnelles puis “Préférences de contact”.

Free Mobile : affiner par canal (mail, SMS, téléphone, courrier)

Côté Free Mobile, le réglage se fait dans Mon compte, Mes infos personnelles puis Mes préférences de contact. Vous pouvez ici autoriser ou refuser les communications de Free par canal (e-mail, SMS, appel, courrier) et refuser aussi les offres personnalisées des partenaires. À noter : les messages indispensables (facturation, service) restent envoyés même vous vous opposez au marketing. Si l’objectif est surtout d’échapper aux coups de fil publicitaires, pensez aussi au paramètre Filtres d’appels & SMS/MMS dans l’espace abonné Free Mobile (création de règles anti-spam).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox