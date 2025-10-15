TF1+ va vous permettre de supprimer les pubs pendant des matchs en direct avec de nouveaux contenus à la place

TF1 prépare une option à l’acte sur TF1+ pour regarder les matchs de l’équipe de France de rugby masculine, sans écrans publicitaires, remplacés par des analyses et coulisses, avec une première prévue d’ici Noël.

TF1 va introduire un micro-paiement pour des rencontres diffusées en direct sur TF1+ : contre 0,99€ par match, les coupures de mi-temps et d’après-match du XV de France pourront être remplacées par des contenus éditoriaux (analyses, inside, interviews). Cette fonctionnalité, évoquée par le PDG Rodolphe Belmer dans une interview accordée à L’Equipe, doit arriver « d’ici Noël » et serait incluse sans surcoût pour les abonnés TF1+ Premium. Côté tarif, l’offre Premium est aujourd’hui affichée à 5,99 €/mois ou 59,9 €/an. Cette déclaration fait suite à l’annonce vendredi 10 octobre par le groupe audiovisuel privé, de l’acquisition des droits pour diffuser le prochain Mondial de rugby en Australie (2027), mais aussi de la nouvelle Coupe des nations et des tests-matches des Bleus de 2026 à 2029.

