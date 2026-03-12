Free : une rare nouvelle ouverture pour étendre un peu plus son réseau de distribution

Une nouvelle boutique Free s’apprête à voir le jour à Poitiers, dans le centre commercial Aushopping . Si l’opérateur continue de développer son réseau de distribution physique, le rythme des ouvertures semble toutefois nettement plus mesuré depuis plusieurs mois.

Free va prochainement renforcer sa présence dans la Vienne avec l’ouverture d’une boutique au sein du centre commercial Aushopping Poitiers Sud. Sur place, l’espace commercial est déjà habillé aux couleurs de l’opérateur, avec une communication annonçant l’arrivée prochaine de la boutique. Free joue sur l’humour avec le message : « Il fallait qu’on Vienne installer notre boutique Free ici ! ». L’ouverture devrait permettre aux habitants de Poitiers et des alentours de profiter d’un point de contact physique pour découvrir les offres de l’opérateur, obtenir de l’aide ou souscrire un abonnement.

Photo : Lolodu86

Dans cette boutique, les visiteurs pourront retrouver l’ensemble de l’écosystème Free : souscriptions aux forfaits Free Mobile (Série Free, Forfait Free 5G), découverte des offres Freebox comme la Freebox Pop ou la Freebox Ultra, démonstrations des équipements ou encore vente de smartphones et accessoires. Comme dans la plupart des boutiques récentes, des bornes interactives permettront d’effectuer certaines opérations de manière autonome.

Free dispose aujourd’hui d’un réseau de plus de 260 boutiques dans l’Hexagone. Après plusieurs années d’expansion rapide, l’opérateur semble toutefois avoir ralenti le rythme des inaugurations. En 2025, Free a ouvert près de 10 nouvelles boutiques (Cognac, Quimper, Aurillac, Cluses, Auch, Langon, Epagny, Romans-sur-Isère, Gap et Cholet), contre 25 en 2024.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox