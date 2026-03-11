La situation continue de s’arranger sur Disney+, une autre fonctionnalité supprimée fait son retour

Après le retour du HDR, c’est au tour du Dolby Vision de réapparaître sur Disney+.

Des correctifs qui arrivent au compte goutte. Après plusieurs semaines de dysfonctionnement, le Dolby Vision est de nouveau disponible sur Disney+, selon les remontées du très informé compte Ultra-K sur X.

Il faut dire que la plateforme aux grandes oreilles avait enchaîné les déconvenues pour ses abonnés, depuis janvier avec la suppression de l’HDR10+ et du Dolby Vision dans plusieurs pays européens dont la France, puis du HDR10.

Il faut dire que Disney est embourbé dans un litige de brevets avec InterDigital autour de ces technologies. La firme américaine avait cependant annoncé il y a peu travailler à la résolution de ces problèmes et réintégré le HDR10. C’est donc maintenant au tour du Dolby Vision d’être a nouveau présent sur les contenus et téléviseurs compatibles. En espérant que le retour soit définitif.

