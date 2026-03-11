Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : une produit révolutionnaire “vaguement prometteur”, Free frappe un grand coup sur le fixe et le mobile

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

9 mars 2005 : Free met un antispam à disposition des utilisateurs de son webmail

Le webmail de Free s’est vu agrémenté, il y a 21 ans, d’une fonctionnalité importante pour un service de messagerie en ligne : une protection contre le spam. Issu d’une collaboration avec GOTO Software, le service complétait ainsi le système préexistant de filtrage d’emails “Mfilter”, déjà proposé par Free. Lancé le 9 mars 2005 ce service ne nécessitait qu’une connexion sur un site et était gratuit. A cette occasion, Free avait également lancé une nouvelle version de son webmail, avec de nouvelles fonctionnalités.

En effet : personne n’aime le spam, si ? 😉

10 mars 2015 : Free lance la Freebox Mini 4K

Free a lancé il y a 11 ans une nouvelle offre entrée de gamme combinant plusieurs innovations. Présentée au public le 10 mars 2015, la Freebox Mini 4K propose ainsi en première mondiale une box compatible avec la technologie 4K mais également une box intégrant Android TV. Lors de sa sortie, la Freebox mini 4K était proposée à 29.99€ dans une offre comprenant l’ADSL ou la Fibre, la téléphonie fixe ainsi que les différents services Freebox TV et toutes les fonctionnalités propre à Android TV. C’était d’ailleurs l’occasion pour Univers Freebox de publier ses premières vidéos sur YouTube avec une interview de Xavier Niel présentant le lancement de cette nouvelle Freebox.

10 mars 2015 : Free étend son offre Free Mobile destinée aux abonnés Freebox

Free a donc frappé sur le fixe et le mobile ce jour, puisqu’en plus de sa présentation de la Freebox Mini 4K, l’opérateur a aussi décidé d’étendre une offre très appréciée concernant ses abonnements mobiles. Depuis le 10 mars 2015, il est en en effet possible de bénéficier non plus de deux, mais de quatre forfait mobile à tarif réduit si vous êtes déjà abonné Freebox. A l’époque, seul le forfait le plus cher était concerné par cette décision, le faisant passer de 19.99€/mois à 15.99€/mois. Depuis, l’avantage a été revu et s’il est encore valable pour les anciens abonnés, c’est maintenant Free Family qui est proposé aux nouveaux détenteurs de Freebox et de forfait mobile.

Voilà l’offre qui était proposé à l’époque

12 mars 1989 : l’anniversaire du World Wide Web

Dans quelques jours le World Wide Web fêtera ses 37 ans. C’est en effet le 12 Mars 1989 que Tim Berners-Lee a déposé un dossier sur le bureau de son patron, dossier qui révolutionnerait le monde tel qu’on le connaît nommé “Gestion de l’information : une proposition“. Le dossier posait les bases de la navigation web avec l’utilisation de liens hypertextes, ce qui est donc la base de notre internet connu de tous. Notons que ce projet a été qualifié par le patron de Tim de “Vague mais prometteur”, on a rarement vu un euphémisme aussi vrai.

Voici une vidéo retraçant l’histoire du WWW que nous connaissons si bien

12 mars 2019 : Altice menace Free de couper la diffusion de ses chaînes

Les prémices d’un conflit qui aura duré longtemps pour se résoudre en septembre de la même année. Dans un communiqué publié le matin du 12 mars 2019, le groupe de Patrick Drahi faisait savoir à ses téléspectateurs qu’à “compter du 20 mars 2019, l’opérateur Free ne sera plus autorisé à donner accès à vos chaînes et services associés par l’intermédiaire de ses box”. La faute à des négociations tendues autour du prix de diffusion sur les box des chaînes BFM TV, RMC découverte, RMC Story et BFM business, que Free ne souhaitait pas payer considérant qu’il s’agit de canaux disponibles gratuitement sur la TNT. La maison-mère de SFR ira par ailleurs au bout de ses menaces en coupant bel et bien la diffusion.

14 mars 2014 : Free propose la Freebox Révolution avec femtocell intégrée

Une première apparition bien pratique. Si l’opérateur de Xavier Niel proposait cette technologie dès le mois de juin 2013, gratuitement mais disponible uniquement à la demande, des premières Freebox directement équipées par la Femtocell étaient envoyées près de 10 mois après. Univers Freebox avait repéré cette nouvelle version du Server Révolution le 14 mars 2014. Le boîtier était le même que celui disponible à la demande, mais l’avantage était avant tout financier pour les abonnés concernés : de quoi économiser les 10€ de frais de transport pour recevoir la femtocell.

14 mars 2017 : Free inclut le roaming toute l’année

Une nouveauté pour les abonnés Free Mobile qui se sentent l’âme de globe-trotters. En 2017, Free annonçait inclure les communications en roaming (appels, SMS,MMS illimités et internet mobile) toute l’année ! A l’époque, c’était donc 35 pays qui étaient concernés, et pour l’occasion, Free augmentait le volume d’internet mobile à 5Go/mois depuis toutes ces destinations. L’offre a bien évolué depuis…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox