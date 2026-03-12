Canal+ annonce un nouveau partenariat avec le géant Sky et ça promet

Canal+ accélère sa stratégie internationale. À l’occasion de la publication de ses résultats annuels 2025, le groupe dirigé par Maxime Saada a annoncé un partenariat stratégique avec le conglomérat britannique de médias et de télécommunications Sky pour développer des séries premium en langue anglaise destinées au marché mondial.

Un nouvel accord qui repose sur un modèle de coproduction entre deux groupes audiovisuels européens, on ne peut qu’applaudir. Canal+ et Sky (filiale de Comcast) vont ainsi unir leurs forces pour développer et financer ensemble plusieurs projets de fiction haut de gamme, avec l’ambition de créer des séries en langue anglaise capables de voyager à l’international.

Concrètement, les deux partenaires prévoient de développer au moins deux projets par an sur une période initiale de trois ans. Les productions sélectionnées seront cofinancées et s’appuieront notamment sur les capacités de StudioCanal ainsi que sur des producteurs indépendants, afin de soutenir aussi bien des talents confirmés que de nouveaux créateurs.

Pour Maxime Saada, président du directoire de Canal+, ce partenariat s’inscrit dans la continuité d’une collaboration déjà éprouvée entre les deux groupes. « Sky et CANAL+ partagent le même ADN de narration et la même ambition de développer des contenus et des licences à succès à l’échelle mondiale. Nos coproductions précédentes, comme The Young Pope et ZeroZeroZero*, sont de bons exemples de ce que nous pouvons accomplir ensemble grâce à ce nouveau partenariat complémentaire et ambitieux »,* explique-t-il.

Du côté de Sky, sa directrice générale Dana Strong se félicite également de ce rapprochement stratégique entre deux acteurs majeurs de la télévision payante en Europe.

« Nous sommes ravis de renforcer notre relation de travail avec CANAL+ grâce à ce partenariat. Sky et CANAL+ disposent d’une solide expérience dans la création de séries premium, et cette collaboration nous permettra de réunir notre ambition créative et notre expertise à grande échelle », indique-t-elle.

L’objectif est de soutenir la production d’histoires ambitieuses, souvent développées au Royaume-Uni, mais pensées dès leur conception pour toucher un public international. Grâce aux réseaux de distribution des deux groupes, ces séries devraient pouvoir être diffusées largement en Europe et au-delà. Les premiers projets issus de ce partenariat devraient entrer en développement dans les prochains mois. Pour Canal+, cet accord illustre sa volonté de renforcer sa présence mondiale dans la production de contenus premium, un axe stratégique alors que le groupe compte désormais plus de 40 millions d’abonnés dans 70 pays.

Au-delà du partenariat avec Sky, Canal+ a également annoncé plusieurs initiatives pour accélérer son développement international, notamment de nouveaux accords avec OpenAI et Google Cloud pour renforcer les fonctionnalités d’intelligence artificielle de son application, ainsi que la prise de participation majoritaire dans la société italienne de production et de distribution Lucky Red.

