TDF annonce renouveler les émetteurs TNT de la tour Eiffel, “un chantier d’envergure”

Des émetteurs TNT flambant neufs pour la tour Eiffel, site clé pour la diffusion en Île-de-France. Ce chantier majeur, lancé cet hiver par TDF, vise à améliorer la performance, réduire la consommation énergétique et garantir la continuité du service pour près de 12 millions de téléspectateurs.

TDF a engagé cet hiver un vaste chantier de modernisation de ses infrastructures de diffusion TNT situées au cœur de la tour Eiffel, un site stratégique pour la diffusion audiovisuelle en Île-de-France, puisque ces installations sont essentielles au fonctionnement de la télévision numérique terrestre et de la radio pour près de 12 millions de Franciliens. L’opérateur technique renouvelle ainsi actuellement l’intégralité des douze émetteurs installés dans le bâtiment technique en sous-sol, ainsi que le système de refroidissement hydraulique qui assure leur fonctionnement. Les travaux doivent se poursuivre jusqu’à l’été 2026, il s’agit d’un chantier d’envergure selon TDF.

Ce projet consiste ainsi à remplacer des équipements vieillissants par une nouvelle génération d’émetteurs conformes aux normes techniques actuelles. Mais au-delà de la modernisation technique, l’opération vise également une amélioration significative de l’efficacité énergétique. Grâce aux nouveaux équipements et à un système de refroidissement entièrement repensé, TDF prévoit une réduction de 45 % de la consommation d’énergie liée à ces installations. Cette optimisation répond à la fois aux enjeux économiques et aux objectifs environnementaux qui s’imposent désormais aux infrastructures de télécommunications et de diffusion.

La tour Eiffel constitue depuis des décennies un pilier de la diffusion audiovisuelle en France. Sa position dominante et sa hauteur exceptionnelle permettent de couvrir une très large zone géographique avec un nombre limité d’émetteurs, garantissant une réception fiable pour des millions de foyers.

Avec ce chantier, TDF entend sécuriser durablement la diffusion de la TNT gratuite, tout en modernisant une infrastructure critique pour la souveraineté audiovisuelle et la continuité du service public. Cette transformation s’inscrit dans une dynamique plus large d’adaptation des réseaux de diffusion aux nouveaux standards technologiques et aux exigences de performance énergétique.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox