Free lance une nouvelle mise à jour des Freebox Ultra, Révolution, Pop et Delta

Plusieurs corrections et nouveautés intégrées aux Freebox dans cette nouvelle version logicielle.

Free déploie une nouvelle mise à jour pour le Freebox Server (Révolution, Ultra, Pop et Delta), disponible depuis le 6 janvier à 14h00. Cette version 4.9.15 apporte plusieurs évolutions attendues, notamment sur la configuration réseau avancée, ainsi que des correctifs visant à améliorer la fiabilité de certains services.

Parmi les principales nouveautés, les abonnés disposent désormais d’un contrôle beaucoup plus fin du serveur DHCP. Il est en effet possible de configurer l’ensemble des options renvoyées aux appareils du réseau, ainsi que les paramètres utilisés pour le démarrage via TFTP, une fonctionnalité régulièrement demandée par les utilisateurs avancés sur le bugtracker de Free. Dans la continuité, un serveur TFTP est désormais directement intégré à la Freebox et accessible depuis les équipements connectés au réseau local, facilitant certains usages professionnels ou techniques.

Cette mise à jour introduit également une option plus esthétique, mais attendue par les possesseurs de modèles spécifiques. Les Freebox édition anniversaire et Stranger Things permettent maintenant de planifier l’allumage du bandeau de LEDs, offrant un meilleur contrôle de l’éclairage selon les plages horaires souhaitées.

Côté correctifs, Free s’est penché sur plusieurs problèmes signalés par les abonnés. La blocklist du gestionnaire de téléchargement, qui n’était pas appliquée correctement dans certains cas, fonctionne désormais comme prévu. Un dysfonctionnement affectant les téléchargements HTTPS lancés simultanément a également été corrigé, améliorant la stabilité et la fiabilité du service de téléchargement intégré.

Comme à l’accoutumée, Free invite les abonnés à redémarrer leur Freebox Server afin de profiter immédiatement de ces améliorations.

