Après Amazon, Free Prépayé est aussi disponible sur Cdiscount

Les cartes SIM prépayées de Free Mobile s’installent de plus en plus sur des plateformes d’e-commerce.

Free prépayé continue d’étendre sa disponibilité. Alors que des premières commercialisations ont eu lieu sur des marketplace comme Temu ou Amazon récemment, les cartes SIM prépayées de l’opérateur de Xavier Niel sont également commercialisées sur le site de commerce Cdiscount.

On peut ainsi retrouver trois formules disponibles pour l’heure sur cette plateforme. Les cartes SIM 200, 300 et 350 Go sont proposées, au tarif classique de l’opérateur. Après vérification, le distributeur indiqué sur le site d’e-commerce est un partenaire officiel de Free Prépayé, listé sur son site web.

Les utilisateurs pourront ainsi bénéficier des mêmes services qu’en passant à un bureau de tabac, y compris la portabilité, soit le fait de transférer son numéro depuis un autre opérateur. Mais avec la possibilité d’une livraison, parfois rapide (le site Cdiscount indiquant par exemple la livraison disponible “après-demain”). Une alternative, pour ceux qui ne peuvent pas forcément se rendre dans l’une des boutiques partenaires de Free prépayé.

