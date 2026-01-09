Abonnés Freebox et Amazon Prime : nouvelle salve de jeux PC à récupérer gratuitement, avec deux licences cultes à découvrir

Des classiques du RPG post-apocalyptique aux aventures artistiques en plateforme, en passant par la stratégie et les expériences narratives immersives, tous ces titres, disponibles sans surcoût avec Amazon Prime.

Comme chaque semaine, Prime Gaming renouvelle son catalogue de jeux offerts à ses abonnés. La sélection actuelle se distingue par sa diversité, avec de grands classiques du RPG, des titres de stratégie majeurs, des expériences narratives modernes et plusieurs productions indépendantes. Les jeux sont à récupérer via différentes plateformes partenaires, notamment GOG, Epic Games Store et Amazon Games, et restent acquis définitivement une fois ajoutés à la bibliothèque. Pour rappel, Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Ultra, offert pendant 3 mois aux abonnés Ultra Essentiel et Pop, et disponible en option pour tous les autres abonnés Freebox.

Côté stratégie, Sid Meier’s Civilization VI est proposé sur l’Epic Games Store. Ce sixième épisode de la série emblématique invite à bâtir et développer une civilisation de l’âge de pierre à l’ère de l’information. Avec ses multiples conditions de victoire, ses dirigeants aux capacités uniques et son système de districts, le jeu offre une profondeur stratégique qui séduit aussi bien les nouveaux joueurs que les habitués de la licence.

Les amateurs de science-fiction et d’infiltration peuvent quant à eux récupérer Deus Ex: Mankind Divided sur l’Epic Games Store. Cette suite directe de Human Revolution place le joueur dans la peau d’Adam Jensen, agent augmenté confronté à un monde cyberpunk fracturé par la peur et la discrimination. Le titre mise sur la liberté d’approche, permettant d’aborder chaque mission par la furtivité, le piratage, le combat ou la diplomatie, avec des choix ayant de réelles conséquences sur le scénario.

Dreamscaper (Epic Games Store) propose une expérience roguelite mêlant action-RPG et exploration de donjons. Chaque nuit passée dans les rêves de Cassidy génère un donjon différent, rempli de cauchemars à affronter et de secrets à découvrir. Le jeu alterne entre phases de combat intenses et moments plus calmes dans le monde éveillé, où les relations et les souvenirs influencent directement la progression.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Enfin, Amazon Games met en avant deux jeux d’aventure et d’objets cachés en édition collector. Reflections of Life: Dark Architect entraîne le joueur dans des royaumes fantastiques menacés par une force obscure, avec des énigmes, des mini-jeux et une narration centrée sur une amulette magique et un mystérieux architecte. Living Legends: The Crystal Tear – CE plonge quant à lui dans un royaume figé dans le cristal, où une malédiction liée à une fée marraine doit être levée à travers enquêtes, puzzles et scènes d’objets cachés.

Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox