Free Mobile frappe fort en modernisant son réseau 4G et active 11 000 nouvelles antennes

Le mois de décembre a été marqué par une activation massive de la bande 900 MHz chez Free Mobile.

L’opérateur termine l’année 2025 sur une note très positive. Dans son observatoire des déploiements mobiles publié au 1er janvier 2026, l’ANFR met en évidence une dynamique particulièrement forte du côté de Free Mobile. L’opérateur affiche la plus forte progression mensuelle du marché en 4G, portée quasi exclusivement par une seule bande de fréquences : le 900 MHz, largement réattribué au détriment de la 3G.

En décembre, Free Mobile a activé 11 360 antennes 4G sur la bande 900 MHz, portant le total à 23 561 sites actifs. Cette hausse spectaculaire s’explique par la conversion massive de sites 3G 900 MHz vers la 4G. Le parc 3G de l’opérateur passe ainsi de 21 179 à 6 303 sites, soit près de 15 000 sites 3G désactivés. Cette stratégie permet à Free de renforcer rapidement sa couverture et la qualité de service en intérieur, la bande 900 MHz étant particulièrement efficace en matière de portée et de pénétration dans les bâtiments. Ce basculement améliore également l’expérience utilisateur, notamment pour les appels VoLTE et les usages data.

À terme, cette modernisation du réseau doit permettre à Free Mobile de libérer davantage la bande 700 MHz afin de l’exploiter en 5G+ en combinaison avec la bande 3,5 GHz, à l’image de la stratégie adoptée par Orange. Dans le même temps, les autres bandes de fréquences de l’opérateur évoluent plus modestement :

4G 900 MHz : 11 360 activations

1800 MHz : 235

2100 MHz : 212 activations

2600 MHz : 153 activations

700 MHz : 243 activations

Classement 4G : Free reste troisième, Bouygues Telecom à proximité

Au 1er décembre 2025, le nombre total de sites 4G en service s’établit comme suit :

Orange : 32 327 sites 4G

Bouygues Telecom : 30 234 sites 4G

SFR : 30 829 sites 4G

Free Mobile : 30 517 sites 4G

Sur le seul mois de décembre, Free Mobile a rendu techniquement opérationnels 277 nouveaux sites 4G, contre 253 pour SFR, qui cherche à conserver son avance. Bouygues Telecom et Orange suivent avec respectivement 206 et 133 nouveaux supports activés. Free réduit ainsi l’écart avec SFR, qui conserve sa deuxième place avec un peu plus de 300 sites d’avance.

