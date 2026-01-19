Les groupes Canal+, TF1, M6 et BFM veulent être taxés plus équitablement pour financer le cinéma

Taxe sur la publicité télévisée : les chaînes privées demandent le maintien du dispositif voté par le Parlement.

L’Association des chaînes privées (ACP), regroupant Canal+, TF1, RMC, M6 et toutes les déclinaisons, appelle au maintien de la disposition adoptée par le Sénat et l’Assemblée nationale concernant la taxe sur la publicité télévisée. Selon elle, cette mesure est indispensable pour préserver la viabilité économique des chaînes privées et leur capacité à continuer d’investir dans la création audiovisuelle française.

Dans un communiqué publié le 17 janvier 2026, l’ACP insiste sur la nécessité de rendre soutenable le prélèvement de cette taxe, quelle que soit l’issue du processus législatif en cours. L’enjeu, selon l’association, dépasse la simple question fiscale et touche à l’équilibre global du secteur audiovisuel.

Les chaînes privées rappellent qu’elles figurent parmi les principaux contributeurs au financement du Centre national du cinéma (CNC) et qu’elles jouent un rôle central dans le soutien à la création française. Or, leur modèle économique repose en grande partie sur le marché publicitaire, qui a connu une forte contraction en 2025.

Cette tendance devrait se poursuivre en 2026, avec un recul estimé à environ 10 % supplémentaire des recettes publicitaires. Dans le même temps, les ressources du CNC ont continué de progresser depuis 2019, notamment grâce à l’augmentation des contributions des plateformes de vidéo. Face à ce déséquilibre, les chaînes privées demandent à être alignées sur les conditions applicables aux autres contributeurs du CNC. La disposition votée par le Parlement prévoit ainsi l’application d’un abattement et d’un taux identiques pour l’ensemble des chaînes de télévision.

Pour l’ACP, cette harmonisation permettrait de corriger des déséquilibres existants et de rétablir un cadre jugé plus équitable pour tous les acteurs du secteur. Sans cet ajustement, l’association estime que l’équilibre économique de l’audiovisuel français pourrait être durablement fragilisé.

Les chaînes privées tiennent également à répondre aux critiques évoquant un possible désengagement de leur part dans le financement de la création. Elles affirment au contraire que la mesure vise à préserver leur capacité d’investissement, dans un contexte de forte pression économique. Selon l’ACP, maintenir ce dispositif est une condition nécessaire pour garantir la diversité et la qualité du paysage audiovisuel français, tout en assurant la pérennité des acteurs historiques de la télévision privée.

