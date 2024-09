Mediawan signe un accord global avec la star LeBron James pour developper des contenus sur le sport

Le Spac de Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse annonce le lancement du label Mediawan Sport ainsi qu’un partenariat avec la société de production The SpringHill Company, fondée par la légende du basket, LeBron James.

Pour devenir un champion mondial des contenus, le groupe audiovisuel Mediawan enchaîne les acquisitions en Europe comme Leonine Studios et même aux USA avec le rachat fin 2022 de Plan B, la société de production de Brad Pitt. S’il a soif de rachat, Le premier producteur de fictions en France n’hésite pas également à signer des partenariats avant de poursuivre son expansion. C’est le cas aujourd’hui avec l’annonce de création de sa branche sport baptisée Mediawan Sport. L’occasion également pour le groupe d’annoncer un premier accord global avec The SpringHill Company, la société de production du basketteur NBA LeBron James, fondée avec le marketeur Maverick Carter.

Sa société de production annonce en effet ce mardi lancer Mediawan Sport et s’associer à The SpringHill Company, la boîte de production fondée par la légende NBA LeBron James et l’homme d’affaires Maverick Carter. L’ambition affichée est de « créer des projets couvrant plusieurs genres, incluant des films, des séries ainsi que de l’animation, avec la participation d’athlètes, acteurs et autres personnalités mondiales parmi les plus influentes », a indiqué un communiqué.

Source : L’Equipe

