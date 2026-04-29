Freebox Pop, Ultra et mini 4K : une nouvelle chaîne gratuite dédiée à une émission française débarque sur Pluto TV

Entre faits réels et fiction criminelle, Si près de chez vous s’installe sur Pluto TV avec une chaîne dédiée.

Pluto TV enrichit son offre gratuite avec l’arrivée d’une nouvelle chaîne entièrement consacrée à l’émission Si près de chez vous. Disponible dès aujourd’hui, elle propose une diffusion en continu d’épisodes inspirés de faits réels, centrés sur des affaires de morts violentes pouvant laisser penser à un homicide ou à une tentative de meurtre.

L’émission Si près de chez vous repose sur un concept narratif proche du documentaire-fiction. Chaque épisode s’inspire de faits divers réels et met en scène des enquêtes autour de décès suspects ou de violences graves. Les intrigues s’articulent autour de situations complexes dans lesquelles plusieurs protagonistes peuvent, tour à tour, apparaître comme suspects potentiels. Chacun d’eux dispose d’un mobile plausible, rendant les enquêtes particulièrement ambiguës et renforçant la tension dramatique propre à la série.

Cette nouvelle chaîne permet ainsi de (re)découvrir ces histoires en continu, sans interruption, dans un format pensé pour le visionnage linéaire propre aux plateformes FAST. Cette chaîne dédiée à Si près de chez vous s’inscrit dans une stratégie plus large d’expansion de Pluto TV. La plateforme a récemment multiplié les lancements de chaînes thématiques, notamment avec des contenus consacrés à des séries populaires et des univers de fiction variés. Avec plus d’une centaine de chaînes gratuites couvrant les séries, les films, la musique ou encore les documentaires, Pluto TV continue de renforcer son positionnement dans l’univers du streaming gratuit financé par la publicité (FAST – Free Ad-Supported Streaming TV).

Pluto TV est accessible sur de nombreux supports : navigateur web, applications mobiles, ainsi que sur les principaux appareils connectés comme Apple TV, Android TV ou Amazon Fire TV. La plateforme est également disponible via le Play Store sur les players inclus pour les abonnés Freebox Pop, Freebox Ultra et Freebox mini 4K (ou en multi-tv). Les abonnés Free peuvent ainsi accéder facilement à cette nouvelle chaîne directement depuis leur téléviseur, sans surcoût ni abonnement supplémentaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox