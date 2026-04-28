S’abonner à la box la plus adaptée en moins de 6 minutes : Bouygues Telecom lance sa nouvelle IA vocale pour vous faire signer sans cliquer

Avec cette évolution, Bouygues Telecom cherche à fluidifier la souscription en ligne et à réduire le recours aux conseillers humains, dans un contexte où les parcours numériques deviennent la norme dans les télécoms. L’opérateur lance aujourd’hui sur son site internet un assistant vocal boosté à l’IA générative de Google dont la mission est de vous permettre de choisir l’offre fixe qui vous convient le mieux et d’y souscrire sans avoir recours à un clavier. Bouygues Telecom lance ce 28 avril un nouvel outil sur son site internet, un assistant vocal basé sur l’intelligence artificielle qui permet de choisir et souscrire une offre en parlant, sans passer par les formulaires classiques. Disponible dès à présent sur les offres B&YOU et Pure Fibre, ce dispositif vise à simplifier et accélérer le parcours d’achat en ligne.

Concrètement, l’utilisateur peut désormais dialoguer à voix haute avec un assistant directement depuis une page d’offre. Il lui suffit d’activer l’option dédiée pour poser ses questions, préciser ses besoins ou dicter certaines informations, comme son adresse. Le système adapte alors automatiquement les propositions affichées à l’écran, vérifie l’éligibilité à la fibre en temps réel et oriente vers l’offre correspondante. L’opérateur résume ainsi le fonctionnement : « Directement sur mobile ou desktop, depuis les pages d’offres B&YOU ou Pure Fibre, l’utilisateur clique sur le bouton “Besoin d’aide” en bas à droite de son écran. Il lui suffit alors de sélectionner “Discuter avec notre assistant de vente vocal” pour démarrer une conversation naturelle. »

Moins de saisie, des réponses instantanées

L’objectif est de réduire les étapes manuelles. Là où une souscription en ligne implique habituellement de remplir plusieurs champs et naviguer entre différentes pages, Bouygues Telecom met en avant un parcours plus rapide grâce à l’échange vocal. Selon le communiqué, « le parcours de conseil et de souscription est réduit à 5 ou 6 minutes, évitant au client de longues minutes de saisie manuelle ». L’assistant peut aussi répondre aux questions fréquentes sur l’installation, la portabilité du numéro ou les options disponibles, sans passer par un conseiller humain.

Une fonctionnalité est également mise en avant, à savoir l’adaptation en temps réel de l’interface. « À mesure que le client exprime ses préférences oralement, la page d’offre se met à jour dynamiquement sous ses yeux », précise l’opérateur. De la même manière, « le client dicte son adresse et l’IA confirme immédiatement son éligibilité à la Pure Fibre et propose immédiatement l’offre adaptée. »

Une nouvelle étape dans l’automatisation des ventes

Techniquement, cet outil s’appuie sur les technologies d’IA générative de Google Cloud, capables de comprendre et générer des réponses à l’oral en temps réel. Il s’inscrit dans la continuité du chatbot textuel déjà proposé par l’opérateur depuis 2024. Bouygues Telecom revendique une montée en puissance progressive de ces outils automatisés : « le précédent chatbot IA assure depuis un an et demi une disponibilité 24h/24 en relais des conseillers et a traité plus de 100 000 conversations en 2025 ». Pour l’heure, ce nouvel assistant vocal reste limité à certains parcours et à des plages horaires définies, entre 18h et 22h. L’opérateur cible notamment les utilisateurs à l’aise avec les usages numériques.

Dans son communiqué, Bouygues Telecom assume une logique de simplification du e-commerce :

« En supprimant les barrières du clavier, nous offrons une fluidité d’expérience d’achat tout en restant à la pointe de l’innovation. »

Avec cette évolution, l’opérateur cherche à fluidifier la souscription en ligne et à réduire le recours aux conseillers humains, dans un contexte où les parcours digitaux deviennent la norme dans les télécoms. Reste à voir si cette interface vocale trouvera un usage large au-delà des profils les plus technophiles.