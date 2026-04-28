Fibre : Orange lance le suivi en direct du technicien pour mieux gérer ses rendez-vous

Installation, raccordement ou SAV : Orange offre désormais un suivi en temps réel du technicien directement depuis son application mobile.

Orange déploie une nouvelle fonctionnalité dans son application « Orange et moi » : le suivi en temps réel du technicien lors d’une installation, d’un raccordement ou d’une intervention SAV liée à la fibre. Un service pensé pour améliorer la transparence et permettre aux clients d’anticiper plus facilement leur rendez-vous.

Ce nouveau service de géolocalisation est accessible directement depuis l’application gratuite Orange et moi et s’active automatiquement dans trois cas, à savoir l’installation de la fibre à domicile, le raccordement lorsque la prise fibre est déjà installée et l’intervention SAV en cas de panne de connexion fibre. L’objectif est de fournir une information en temps réel sur l’arrivée du technicien, afin de réduire l’incertitude liée aux créneaux d’intervention.

Un parcours entièrement automatisé le jour du rendez-vous

Le jour de l’intervention, le suivi s’active sans aucune action de l’utilisateur. L’expérience se déroule en plusieurs étapes : Tout d’abord, la notification de départ du technicien, avec une première alerte qui informe le client lorsque le technicien quitte son point de départ pour se rendre au domicile. Puis le suivi sur carte en temps réel.

En cliquant sur la notification, l’utilisateur accède à une carte interactive affichant la position du technicien, son prénom, ainsi qu’une estimation précise de son heure d’arrivée. L’application peut également fournir des recommandations pratiques, comme préparer l’installation de la Livebox avant son arrivée.

Lorsque le technicien arrive sur place ou au local technique, l’application se met à jour automatiquement et indique que l’intervention est en cours.

Au-delà de la simple géolocalisation, Orange met en avant un véritable accompagnement du client. L’application peut guider l’utilisateur dans la préparation de l’intervention afin d’optimiser le déroulement de l’installation ou du dépannage. Selon Orange, cette fonctionnalité vise à rendre l’expérience plus prévisible et plus sereine, en évitant les longues plages d’attente sans information.

Pour profiter du suivi du technicien fibre, trois étapes suffisent :

Installer ou ouvrir l’application Orange et moi (disponible sur iOS et Android)

Se connecter avec ses identifiants Orange

Attendre le jour du rendez-vous, où le suivi s’active automatiquement

L’application permet également de modifier ou reporter un rendez-vous, en plus de proposer la gestion de la facture, du suivi de consommation et du support client.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox