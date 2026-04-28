Fraude chez Free : deux escrocs stoppés net et lourdement condamnés

À Poitiers, deux hommes de 49 et 50 ans ont été condamnés pour des tentatives d’escroquerie visant des boutiques de Free, après avoir utilisé des papiers d’identité volés pour souscrire des offres et repartir avec des téléphones.

Ils pensaient repartir avec des smartphones et des abonnements sous de fausses identités. Leur scénario s’est finalement retourné contre eux. À Poitiers, deux hommes âgés de 49 et 50 ans ont été condamnés pour des tentatives d’escroquerie visant des boutiques de Free. Leur méthode reposait sur l’utilisation de papiers d’identité volés pour souscrire des offres mobiles et récupérer des téléphones.

Pas plus tard que ce mois-ci, dans une boutique Free située aux Cordeliers, le responsable, alerté en amont d’une possible fraude, prévient la police. Le 17 avril, les deux suspects sont interpellés alors qu’ils tentaient de concrétiser leur stratagème. Ils avaient déjà ciblé une première enseigne à Poitiers-Sud avant de se rendre dans ce second point de vente.

L’enquête a permis de retracer l’origine des documents utilisés. Les deux hommes s’étaient procuré des pièces d’identité issues de vols commis entre mars et avril dans plusieurs villes, dont Paris,Rennes et Châtellerault. Devant le tribunal correctionnel de Poitiers, l’un des prévenus a reconnu les faits. Les juges ont prononcé des peines de prison différentes très lourdes, le premier a été condamné à 18 mois d’emprisonnement, dont six avec sursis probatoire, avec obligations de travail, d’indemnisation et interdiction de contact avec son co-auteur, la partie ferme sera aménagée. Le second a écopé de deux ans de prison avec maintien en détention. Les deux hommes devront également verser 949 euros à Free ainsi que 325 euros à un particulier au titre des préjudices.

Source : La Nouvelle République via Charente Libre

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox