Le saviez-vous : en cas de bugs sur votre Freebox, une solution méconnue peut aider fortement à les corriger plus vite

Un outil participatif officiel ouvert à tous les abonnés permet de signaler des bugs, proposer des améliorations et suivre en temps réel le travail des équipes techniques de Free.

Votre Freebox rencontre un problème, une fonctionnalité ne se comporte pas comme prévu ou une idée d’amélioration vous trotte dans la tête ? Plutôt que de passer uniquement par le support classique, Free met à disposition depuis plus d’une décennie un outil discret mais très efficace : le bug tracker Freebox. Derrière cette plateforme se cache un levier direct pour faire remonter des anomalies aux équipes techniques… et parfois accélérer leur résolution.

Lancé en 2013, ce bug tracker s’inscrit dans une logique très différente d’un service client traditionnel. Il ne s’agit pas d’un canal de dépannage individuel, mais d’un espace collaboratif où abonnés et développeurs interagissent autour des problèmes rencontrés sur l’ensemble de l’écosystème Freebox. Toutes les générations sont concernées, de la Freebox V5 aux modèles les plus récents comme la Freebox Ultra, en passant par les offres Révolution, Pop ou Delta. Dans les faits, le fonctionnement est relativement simple mais structuré. Après création d’un compte, l’abonné peut déclarer une anomalie en ouvrant une « tâche », en détaillant précisément le dysfonctionnement observé. Cela peut aller d’un problème de connectivité Wi-Fi, à des fonctionnalités qui ne fonctionnent plus sur le player TV comme sur le serveur. L’utilisateur est invité à catégoriser son signalement avec précision afin de faciliter l’analyse côté développeurs.

Mais l’intérêt du bug tracker ne s’arrête pas à la simple remontée de bugs. Il permet également de suggérer des évolutions logicielles ou des améliorations d’interface. Certaines idées proposées par la communauté ont d’ailleurs déjà été intégrées dans des mises à jour au fil des années. Cette dimension participative fait écho à l’ADN historique de Free, qui s’appuie sur une base d’utilisateurs souvent technophiles et impliqués.

Un moteur de recherche avancé permet également de consulter les anomalies déjà signalées. Cela évite les doublons, mais surtout permet de suivre l’évolution d’un bug, de voir s’il est en cours de traitement, corrigé ou toujours en attente. Une transparence rare dans l’univers des opérateurs, où les processus internes restent généralement opaques pour les abonnés. Free rappelle toutefois que cet outil ne remplace pas le support client classique. En cas de panne personnelle ou de besoin d’assistance immédiate, les canaux habituels restent à privilégier, comme le 3244 ou les Free Proxi. Pour les services spécifiques comme l’application Free TV (qui a remplacé OQEE), des plateformes d’assistance dédiées restent également recommandées selon les supports utilisés.