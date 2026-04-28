Fréquences, 5G, investissements : Iliad veut changer les règles du jeu en Italie

Avec son plan « Più Veloci », Iliad entend peser sur l’avenir des télécoms italiens et accélérer le déploiement des nouvelles technologies.

Iliad passe à l’offensive en Italie. L’opérateur, qui s’est imposé en quelques années comme un acteur clé du marché mobile transalpin, dévoile « Più Veloci » (plus vite), un plan ambitieux destiné à accélérer le développement des réseaux mobiles de nouvelle génération et, au-delà, à soutenir la transformation numérique du pays.

Derrière cette initiative, un enjeu stratégique majeur : l’expiration en 2029 des licences portant sur près de 73 % des fréquences mobiles utilisées en Italie. Un rendez-vous crucial qui déterminera l’équilibre concurrentiel du secteur, mais aussi la capacité des opérateurs à investir dans les infrastructures des dix à quinze prochaines années. Iliad entend ainsi peser dans le débat public en proposant une vision tournée vers l’avenir, centrée sur les usages émergents et les besoins technologiques à venir.

Avec « Più Veloci », l’opérateur structure sa proposition autour de quatre piliers. Le premier vise à augmenter la quantité de fréquences disponibles, considérées comme une ressource essentielle pour supporter la montée en puissance de la 5G+ qu’il a lancé récemment, de l’intelligence artificielle ou encore de l’edge computing. Iliad appelle notamment à mieux exploiter certaines bandes sous-utilisées et à envisager des modèles de partage entre usages publics et commerciaux.

Le deuxième pilier concerne la puissance du signal. Malgré une évolution récente de la réglementation italienne, les limites d’émissions électromagnétiques restent plus strictes que dans le reste de l’Europe. Iliad plaide donc pour un alignement progressif sur les standards européens d’ici 2030, estimant que sans cet ajustement, une partie du potentiel des nouvelles fréquences resterait inexploité.

Troisième axe du plan, les investissements. Iliad propose de lier l’attribution des fréquences à des engagements concrets de déploiement, avec un calendrier précis pour la 5G autonome : activation dans toutes les capitales régionales en deux ans, extension aux capitales provinciales en trois ans et demi, puis couverture de 99 % de la population en six ans. L’objectif est clair : accélérer le déploiement tout en garantissant une qualité de service élevée, avec une disponibilité pouvant atteindre 99,9 %.

Enfin, le quatrième pilier porte sur la concurrence. Iliad insiste sur la nécessité de maintenir des conditions de marché équitables afin de stimuler l’innovation et la qualité des services. L’opérateur propose une nouvelle répartition des bandes 900, 1800, 2100 MHz et 3,4-3,8 GHz entre les quatre opérateurs mobiles. Cette réattribution du spectre augmenterait la fréquence allouée aux trois opérateurs historiques, qui auraient ainsi accès à la bande 2,3 GHz, en échange d’une libération partielle du spectre dans les bandes susmentionnées (900, 1800, 2100 MHz et 3,4-3,8 GHz).

Au-delà de ces propositions, « Più Veloci » s’inscrit dans une vision plus large : faire des infrastructures télécoms un levier de croissance économique. Pour Benedetto Levi, directeur général d’Iliad en Italie, les décisions prises aujourd’hui auront des conséquences durables sur la compétitivité du pays. L’enjeu n’est donc pas seulement technique, mais aussi économique et industriel, selon Iliad.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox