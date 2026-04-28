Difficile de copier Free Mobile, l’avenir de la TNT inquiète… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Free Max n’est pas encore contré…

Avec Mega BiG, Bouygues Telecom vise clairement les gros consommateurs de data, un terrain largement occupé jusqu’ici par Free et son offre Max : le prix, le nombre de destinations… Mais sans illimité. Comme quoi, les opérateurs ne sont pas tous prêts à tenter de concurrencer Free Mobile sur son nouveau forfait premium.

La TNT, ce n’est pas juste un mode de diffusion…

Le régulateur de l’audiovisuel ouvre une large consultation sur l’avenir de la télévision numérique terrestre et du média télévisuel. En ligne de mire, la réattribution de fréquences libérées fin 2027 par six chaînes nationales, mais aussi une réflexion plus globale sur l’évolution du secteur face aux nouveaux usages. Et si certains considèrent qu’il est temps d’en finir avec cette norme, d’autres y voient des enjeux importants…

Après la fusion, que faire des boutiques ?

Alors que le projet de rachat de SFR s’accélère, la CFE-CGC Télécoms interpelle directement les quatre opérateurs impliqués. Le syndicat dénonce un manque total de transparence sur les conséquences sociales de l’opération. Certains s’interrogent également sur le devenir des boutiques, vont elles perdurer, ou les opérateurs s’en débarrasseront-ils ?

Les galères de fibre, ce n’est pas pour rien…

Entre éligibilité, travaux et responsabilités partagées, le raccordement à la fibre peut vite devenir un casse-tête. L’Arcep détaille désormais noir sur blanc les étapes à suivre pour les logements existants en zones moins dense dans un guide dédié. Le document peut être intéressant même si vous n’êtes pas concernés, puisqu’il regorge d’informations sur des raisons pour lesquelles un logement peut galérer à obtenir la fibre.

On finit par se résigner…

Alors que l’ANTS assure que les comptes ne peuvent pas être directement compromis, 11,7 millions d’utilisateurs voient leurs données exposées. Une situation d’autant plus préoccupante que des alertes de sécurité auraient été ignorées. Cependant, avec la multiplication des vols de données, il faut le dire, beaucoup deviennent assez résignés et, malheureusement, finissent par s’habituer à devoir faire attention à chaque contact suspect…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox