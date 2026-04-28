En pleine vente, SFR continue de perdre des abonnés mais freine la chute, son chiffre d’affaires annuel plonge lourdement

Altice France a dévoilé ce 28 avril les résultats 2025 de SFR, avec plusieurs semaines de décalage. Une publication qui intervient dans un contexte intense : l’opérateur est actuellement en négociations exclusives pour être racheté à la découpe par Orange, Bouygues Telecom et Free. Sur le fond, les chiffres confirment une année noire, marquée par une forte baisse du chiffre d’affaires et une perte nette d’abonnés.

SFR accuse le coup, et le timing n’a rien d’anodin. Publiés tardivement, les résultats annuels 2025 d’Altice France interviennent alors même que l’opérateur est engagé dans des négociations exclusives en vue d’un rachat par ses trois concurrents. Dans ce contexte de vente imminente, les chiffres confirment une dégradation nette de la situation. Le chiffre d’affaires s’établit à 9,229 milliards d’euros, en recul de 8,4% sur un an, (850 millions d’euros de revenus en moins), SFR repasse ainsi sous la barre symbolique des 10 milliards, un niveau qui illustre l’ampleur du recul. Dans le détail, la baisse est généralisée. Les revenus mobiles chutent de 11,2%, ceux du fixe de 6,4%, et les services aux entreprises reculent également. L’EBITDA suit la même tendance, en baisse de 11,7% à 2,932 milliards d’euros.

SFR proche d’arrêter l’hémorragie d’abonnés par rapport à 2024

Sur le plan commercial, SFR termine l’année avec un bilan négatif mais meilleur qu’en 2024, année durant laquelle il a perdu 1,3 millions d’abonnés. Dans le fixe, l’opérateur perd 108 000 abonnés sur l’année passant à 6,025 millions fin de forfaits fin 2025. Une érosion confirmée par la perte de 52 000 clients au quatrième trimestre.

Sur le mobile, la situation est plus contrastée. Le parc s’établit à 19,422 millions d’abonnés fin 2025, soit un gain limité de 19 000 clients sur l’année. Mais cette stabilité apparente masque une forte volatilité. SFR avait perdu 99 000 abonnés au deuxième trimestre, avant de rebondir avec 44 000 recrutements au troisième trimestre, puis 66 000 supplémentaires au quatrième trimestre. Une amélioration progressive en fin d’année, qui permet tout juste de compenser les pertes du début 2025. Au total, en combinant fixe et mobile, SFR affiche une perte nette d’environ 89 000 abonnés en 2025, signe d’une base clients toujours fragilisée. La fibre reste le principal levier de croissance, mais ne suffit pas à inverser la dynamique globale. SFR revendique 5,38 millions d’abonnés fibre fin 2025, contre soit près de 300 000 nouveaux clients. Sur le seul quatrième trimestre, la progression atteint 49 000 abonnés, un rythme qui tend à ralentir.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox