Free tease sa “nouvelle révolution mobile” à venir demain avec un premier indice

Si jusque là l’opérateur ne s’était pas prononcé publiquement autour de l’annonce qui doit être fait demain, sur son compte Instagram, il vient de publier une première communication adressant le sujet.

Suite à des invitations presse envoyées jeudi dernier, on le sait, Free Mobile prépare une nouvelle révolution. Mais l’opérateur n’avait jusque là pas affiché de teasing ou de communications publiques pour ce lancement prévu le 31 mars.

C’est désormais le cas sur Instagram et sur X, avec en plus, ce qui semble être une première indication du contenu de cette révolution. En effet, si beaucoup de scénarios sont envisagés (lancement d’un nouveau hardware, revisite des offres…), la teneur de cette révolution en elle même reste secrète.

Sur l’image publiée sur ses comptes officiels, on peut ainsi y voir une main tenant un téléphone et surtout une valise, avec un background ressemblant clairement à une ville asiatique. Si toutes les hypothèses sont encore plausibles, il y a ainsi fort à parier que parmi les annonces qui auront lieu demain, une annonce concernant de nouvelles destinations à l’international (possiblement l’intégration du Japon en roaming, très réclamé depuis longtemps), soit ainsi de la partie.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox