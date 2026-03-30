Free Mobile propose désormais les deux derniers modèles de Samsung, avec deux offres spéciales

Free Mobile propose les tout nouveaux Galaxy A37 5G et A57 5G : des smartphones complets avec une offre de lancement avantageuse.

Free Mobile enrichit son catalogue avec deux nouveaux smartphones milieu de gamme signés Samsung : les Galaxy A37 5G et Galaxy A57 5G. Deux modèles dévoilés récemment par le géant sud-coréen et pensés pour répondre aux usages du quotidien avec une promesse claire : offrir une expérience complète, durable et accessible, sans compromis sur l’essentiel.

Pour accompagner cette nouvelle génération, Free Mobile met en avant une offre particulièrement intéressante sur le Samsung Galaxy A57 5G. Du 26 mars au 24 avril 2026, la version 256 Go est proposée au prix de la version 128 Go. Concrètement, les abonnés peuvent profiter de deux fois plus de stockage sans surcoût, un avantage réel pour conserver photos, vidéos et applications sur la durée.

Avec Free Flex, le Galaxy A57 5G est accessible avec un premier paiement de 129 € après 50 € de remise immédiate puis 14,99 €/mois pendant 24 mois avec une option d’achat finale de 63 €. Soit un coût total de 552 €, y compris au comptant.

Autre atout du lancement : un pack incluant la Samsung Galaxy Fit3 offerte avec le Galaxy A57 5G. Cet accessoire connecté propose jusqu’à 13 jours d’autonomie, le suivi des activités sportives, l’analyse du sommeil ou encore la gestion des notifications, la aussi proposé à 552€ (139€ à la commande puis 14.99€/mois avec Free Flex, option d’achat 53€). Soit le même prix que le portable seul, mais uniquement dans sa version 128 Go.

De son côté, le Samsung Galaxy A37 5G se positionne comme une alternative plus accessible, sans offre promotionnelle spécifique mais avec une fiche technique solide. Il est disponible pour 452€ au comptant, ou 89€ à la commande puis 24 loyers de 12.99€/mois avec une option d’achat de 51€ sur Free Flex.

Galaxy A37 5G : un smartphone équilibré pour tous les usages

Le Galaxy A37 5G vise un public à la recherche d’un smartphone fiable et complet, sans dépasser un budget maîtrisé. Le smartphone embarque un capteur principal 50 MP avec stabilisation optique, accompagné d’un ultra grand-angle 8 MP, d’un capteur macro 5 MP et d’une caméra selfie 12 MP HDR. Un ensemble polyvalent pour couvrir la plupart des usages.

Samsung mise sur un écran 6,7 pouces Super AMOLED FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité pouvant atteindre 1900 nits améliore la lisibilité en extérieur, tandis que la fluidité rend l’expérience plus agréable au quotidien. Il intègre une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 45W. Il est propulsé par un processeur Exynos 1480, suffisant pour les usages courants. Le smartphone bénéficie aussi d’une certification IP68 et promet 6 versions d’Android ainsi que 6 ans de mises à jour de sécurité.

Galaxy A57 5G : un modèle plus complet et plus ambitieux

Le Galaxy A57 5G reprend les bases du A37 en y ajoutant des améliorations notables. Avec seulement 6,9 mm d’épaisseur, il se distingue par un design plus fin. Il conserve un écran 6,7 pouces Super AMOLED Plus 120 Hz, toujours avec une forte luminosité. Le module photo gagne en polyvalence avec un ultra grand-angle 12 MP, en complément du capteur principal 50 MP stabilisé, du macro 5 MP et du selfie 12 MP HDR. Le smartphone embarque un processeur Exynos 1680 associé à 8 Go de RAM LPDDR5X. Résultat : une meilleure réactivité, notamment en multitâche ou sur les applications exigeantes. Le Galaxy A57 5G se démarque également avec une connectivité plus complète 5G, Wi-Fi 6E tri-bande, Bluetooth 6 et compatibilité eSIM

Pour résumer : le Galaxy A37 5G conviendra parfaitement pour un usage quotidien équilibré, avec un bon rapport qualité prix. Le Galaxy A57 5G s’adresse davantage à ceux qui recherchent plus de puissance, une meilleure connectivité et un smartphone plus durable dans le temps. L’offre de lancement sur le stockage et le pack avec la Galaxy Fit3 renforcent encore son attractivité.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox