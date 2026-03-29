Le saviez-vous : Free offre un accessoire unique aux abonnés Freebox Révolution, mais il faut parfois le demander

Les abonnés Freebox Révolution peuvent obtenir gratuitement le gamepad d’origine s’il n’a pas été fourni. Il suffit d’en faire la demande depuis l’espace abonné.

Tous les abonnés Freebox Révolution ne le savent pas forcément, mais un accessoire emblématique peut encore être obtenu gratuitement… à condition d’en faire la demande manuellement depuis l’espace abonné. À l’origine, la Freebox Révolution était livrée avec un gamepad soit une manette de jeu pensée pour profiter des jeux disponibles directement sur le Player via le Freestore. Mais dans certains cas, cette manette n’a pas été incluse dans le colis lors de l’envoi de la box.

Free permet toutefois de corriger cela simplement. Une option dédiée est disponible dans l’espace abonné, rubrique « Ma Freebox », via l’entrée « Demander l’envoi de mon Gamepad ». Une fois la demande validée, l’opérateur expédie gratuitement l’accessoire à domicile, avec un suivi communiqué par mail et SMS. Cette possibilité reste assez discrète et n’est pas mise en avant lors, pourtant, elle permettait de redonner tout son sens à l’un des aspects les plus singuliers de la Freebox Révolution, à savoir son orientation multimédia et jeux. En effet le Freebox Player de cette vous permet de jouer à plusieurs jeux vidéos directement sur votre téléviseur, lesquels sont classés par thème et proposés à titre gratuit ou payant (ajoutés à votre facture). Vous pouvez passer par exemple par GameTree TV, une plateforme de jeux vidéos à la demande accessible dans la rubrique Applications puis Mes Applications.

Comment ça marche ?

Le Gamepad Freebox Révolution est livré avec une manette, un câble USB, un dongle Bluetooth et un fascicule. Avant utilisation, il faut le recharger via le Player. Pour l’installation, il suffit d’allumer la manette, brancher le dongle Bluetooth au Player, puis lancer l’association depuis l’écran en suivant les instructions. Il faut ensuite maintenir SELECT et START pour appairer, puis appuyer sur ANALOG pour finaliser. Une fois ces étapes réalisées, le Gamepad est prêt à l’emploi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox