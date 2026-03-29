Les nouveautés de la semaine chez Free : une énorme surprise arrive pour les abonnés Free Mobile, mises à jour Freebox en cascade, un changement à ne pas louper etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez cette avalanche de nouveaux jeux PC inclus, avec une licence historique à ne pas louper. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free a annoncé lancer une « nouvelle révolution mobile » dès mardi prochain. Une invitation a été envoyée à la presse pour une conférence de lancement ce 31 mars. Si le mystère reste entier, voici différentes hypothèses sur ce qu’il pourrait se passer.

Après une hausse de courte durée, Free Mobile réduit le tarif de sa Série Free 150 Go et revient à un positionnement plus agressif à 9,99€/mois pendant 1 an. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free TV : 5 chaînes FAST récentes vont déjà disparaître, un message s’affiche chez les abonnés. Plus d’infos…

Free marque le pas avec ses Freebox : aucun abonné officiellement recruté sur le fixe en 2025 mais une rentabilité toujours au rendez-vous. Plus d’infos…

Free Mobile a nettement ralenti en 2025 sur le mobile en France, avec environ 200 000 nouveaux abonnés recrutés sur l’année, l’opérateur cède son fauteuil de leader à Orange. Plus d’infos…

Free défend bec et ongles sa compétitivité face à Orange et Bouygues, et assure être le seul opérateur à faire croître son chiffre d’affaires en 2025. Plus d’infos…

Iliad reste le champion de la croissance en Europe en 2025 avec 1,5 million de nouveaux abonnés et plus de 10 milliards d’euros de revenus. Plus d’infos…

L’assistance Free TV sur X, c’est fini. Plus d’infos…

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Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox