Les nouveautés de la semaine chez Free : une énorme surprise arrive pour les abonnés Free Mobile, mises à jour Freebox en cascade, un changement à ne pas louper etc…
C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.
Nouveautés Free
Free enchaîne les mises à jour serveur Freebox Pop, Delta, Ultra, Révolution et mini 4K (4.9.18 et 4.9.18.1) et déploie une nouvelle version du firmware Freebox Révolution (1.3.57.) et Devialet (1.5.24).
Filmo et UniversCiné laissent désormais place à Sooner sur les Freebox et Free TV. Plus d’infos…
Une évolution discrète mais importante vient d’être mise en place pour les abonnés Freebox : le code achat n’est désormais plus activé par défaut. Plus d’infos…
Nouveautés Free Mobile
Free a annoncé lancer une « nouvelle révolution mobile » dès mardi prochain. Une invitation a été envoyée à la presse pour une conférence de lancement ce 31 mars. Si le mystère reste entier, voici différentes hypothèses sur ce qu’il pourrait se passer.
Après une hausse de courte durée, Free Mobile réduit le tarif de sa Série Free 150 Go et revient à un positionnement plus agressif à 9,99€/mois pendant 1 an. Plus d’infos…
Annonces de la semaine
Free TV : 5 chaînes FAST récentes vont déjà disparaître, un message s’affiche chez les abonnés. Plus d’infos…
Free marque le pas avec ses Freebox : aucun abonné officiellement recruté sur le fixe en 2025 mais une rentabilité toujours au rendez-vous. Plus d’infos…
Free Mobile a nettement ralenti en 2025 sur le mobile en France, avec environ 200 000 nouveaux abonnés recrutés sur l’année, l’opérateur cède son fauteuil de leader à Orange. Plus d’infos…
Free défend bec et ongles sa compétitivité face à Orange et Bouygues, et assure être le seul opérateur à faire croître son chiffre d’affaires en 2025. Plus d’infos…
Iliad reste le champion de la croissance en Europe en 2025 avec 1,5 million de nouveaux abonnés et plus de 10 milliards d’euros de revenus. Plus d’infos…
L’assistance Free TV sur X, c’est fini. Plus d’infos…
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