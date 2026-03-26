Free lance une nouvelle fonctionnalité pour préserver l’écran des Freebox Révolution et mini 4K, voici comment ça marche

Mettre en veille l’afficheur des players Révolution et mini 4K est désormais possible afin de rallonger leur durée de vie même si beaucoup ont déjà un peu trop vécu.

La dernière mise à jour serveur 4.9.18 déployée par Free cette semaine apporte une nouveauté discrète mais utile sur les Freebox Révolution et Mini 4K. Afin de préserver davantage l’afficheur sur la durée, une fonction de mise en veille est désormais proposée directement depuis les menus de l’écran. Pour l’activer, il faut suivre le parcours « Afficheur », puis « Veille », « Mode nuit » et enfin activer l’option, désactivée par défaut.

Cette nouvelle possibilité vient compléter une autre fonction déjà disponible sur Freebox OS notamment pour le Server Freebox Révolution. Les abonnés peuvent en effet déjà agir sur l’écran LCD en se rendant dans les paramètres avancés, puis dans la rubrique « Afficheur ». Il est alors possible de régler la luminosité du cadran horaire, jusqu’à faire disparaître totalement l’affichage en plaçant le curseur à zéro. Cette section permet aussi d’adapter l’affichage lorsque le Server est positionné à la verticale.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox