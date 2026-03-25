Free met encore une fois à jour ses Freebox Delta, Ultra, Pop, Mini 4K et Révolution, il y a du nouveau

Free déploie une nouvelle mise à jour pour ses Freebox Server. Estampillée 4.9.18, elle est disponible depuis le 25 mars 2026 et concerne les Freebox Révolution, Pop, Delta et Ultra.

Il est temps de redémarrer sa Freebox. Une nouvelle mise à jour est proposée depuis 14h00 sur les Serveur Freebox. Elle apporte à la fois des nouveautés, des améliorations et une correction attendue par certains utilisateurs. L’opérateur enchaîne ainsi les mises à jour, après avoir déployé la 4.9.17.1 récemment.

Parmi les ajouts, Free introduit un nouvel onglet « Détails » dans la fenêtre d’information des périphériques réseau. Celui-ci vient compléter l’onglet « Noms » déjà existant. L’objectif annoncé par les développeurs est d’offrir des informations plus techniques sur les appareils connectés au réseau domestique, permettant ainsi de les identifier plus précisément. Une fonctionnalité utile notamment pour les utilisateurs avancés ou ceux disposant de nombreux équipements connectés.

Autre nouveauté : l’arrivée d’une fonction de mise en veille de l’afficheur pour les Freebox Révolution et Mini 4K. Cette option vise à prolonger la durée de vie de l’écran en réduisant son utilisation lorsqu’il n’est pas nécessaire. Elle peut être configurée directement depuis les menus de la box.

Côté correctifs, Free corrige un bug qui empêchait la lecture des enregistrements de plus de 2 Go sur la Freebox Révolution. Un problème qui pouvait pénaliser les utilisateurs enregistrant des programmes longs, et qui est désormais résolu avec cette version.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox