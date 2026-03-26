Abonnés Freebox avec Apple TV, une nouvelle mise à jour apporte des nouveautés intéressantes

Genius Browse, audio plus fluide entre formats, sous-titres améliorés et personnalisés, fin d’iTunes Movies & TV Shows, sont au programme de tvOS26.4.

Disponible en guise de boîtier TV principal pour les abonnés Freebox Pop ou en multi-TV, l’Apple TV 4K se met à jour avec tvOS 26.4. La firme de Cupertino fait notamment évoluer la navigation avec l’arrivée d’une nouvelle section baptisée “Genius Browse”. Ce module s’appuie sur les habitudes de visionnage pour proposer des recommandations plus pertinentes, organisées par catégories. L’objectif est clair : réduire le temps passé à chercher un programme en mettant davantage en avant des contenus personnalisés et régulièrement renouvelés.

Apple apporte également plusieurs ajustements techniques. La mise à jour améliore aussi les sous-titres, désormais personnalisables directement depuis le lecteur vidéo. Taille, style ou fond peuvent être ajustés à la volée, sans passer par les réglages système. Cette nouvelle version corrige également un problème de transitions audio sur l’Apple TV 4K, qui pouvait provoquer des coupures en passant du Dolby Atmos à la stéréo. Un nouveau réglage, “Continuous Audio Connection”, permet désormais d’assurer une lecture fluide entre les formats grâce à une connexion Dolby MAT, même si certains équipements anciens peuvent afficher un signal Atmos sans impact réel sur le son.

Autre changement notable, la disparition définitive des anciennes applications iTunes dédiées aux films et aux séries. Leur retrait, amorcé depuis plusieurs mois, est désormais acté avec cette version. Tous les contenus sont centralisés dans l’application Apple TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox