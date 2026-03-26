Free fait le point sur son réseau de distribution et l’évolution de Free Proxi

Avec 267 boutiques Free Center et 196 points Free Proxi à fin 2025, Free s’appuie sur un réseau physique dense pour soutenir sa croissance en France, en complément de ses canaux digitaux et téléphoniques.

En marge de la présentation de ses résultats annuels dévoilé le 24 mars, Free met en avant dans son rapport financier, la solidité de son réseau de distribution en France, un pilier central de sa stratégie commerciale. Nous le savions déjà, l’opérateur s’appuie sur un modèle multicanal combinant boutiques physiques, ou à distance (web, centre d’appels entre autres) pour diffuser ses offres et accompagner ses abonnés.

À fin 2025, l’opérateur annonce compte 267 boutiques Free réparties sur l’ensemble du territoire (nouvelle inauguration à Poitiers Sud mi-mars 2026), auxquelles s’ajoutent 196 points de contact Free Proxi. Un maillage dense qui vise à renforcer la proximité avec les clients. L’opérateur indique par ailleurs que la popularité et l’efficacité de son service d’assistance de proximité a contribué à la croissance positive de son chiffre d’affaires en 2025, Free est ainsi le seul en France à l’avoir fait croître l’année dernière. La filiale d’Iliad prévoit de franchir le cap des 200 Free Proxi prochainement. Une carte est disponible pour savoir où sont situés ces petites équipes locales composées de 8 à 10 techniciens Free, lesquelles sont à votre disposition proches de chez vous pour répondre à toutes vos demandes et intervenir rapidement en cas de problème.

S’agissant de ses boutiques, Free rappelle qu’elles remplissent plusieurs fonctions clés. Elles doivent permettent d’abord d’élargir la base d’abonnés, en attirant de nouveaux clients mais aussi en favorisant les passerelles entre offres fixe et mobile. Ces espaces participent également à la visibilité de la marque, en incarnant physiquement la présence de Free au plus près des utilisateurs. Les boutiques jouent par ailleurs un rôle commercial direct à travers la vente et la location d’équipements, “tout en assurant un service après-vente destiné à accompagner les abonnés existants”. Une présence terrain que Free considère comme un levier de confiance, dans un secteur où la relation client reste un enjeu déterminant.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox