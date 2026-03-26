Le nouveau service de “films qui marquent” débarque chez Free avec 7 jours offerts pour les abonnés Freebox

Filmo et UniversCiné laissent désormais place à Sooner sur les Freebox et Free TV.

Après plusieurs semaines d’attente, Sooner fait finalement son arrivée chez Free. Ce service de streaming dédié au cinéma indépendant et de patrimoine est désormais accessible sur Free TV pour les abonnés Freebox. Né de la fusion de Filmo et UniversCiné, la plateforme Sooner poursuit ainsi son déploiement en France après une première apparition sur la TV d’Orange, puis plus récemment sur Prime Video. Chez Free, elle s’intègre directement à l’écosystème Free TV, où elle apparaît à la fois comme un service de vidéo à la demande et comme une offre par abonnement. Son slogan : “des films qui marquent”.

Dans le détail, deux usages coexistent. D’un côté, Sooner VOD permet de louer ou d’acheter des films à l’unité, dans la continuité de l’offre historique des deux plateformes fusionnées. De l’autre, Sooner propose une formule de streaming par abonnement à 6,99 euros par mois, avec un accès illimité à une sélection de plus de 1 300 films, enrichie régulièrement. Une période d’essai gratuite de sept jours est également mise en avant directement depuis les Freebox et les applications Free TV. One retrouve aussi bien des classiques que des œuvres plus pointues, à l’image de La Leçon de piano, Le Dernier Loup, Le Fils de Saul, 2001 : l’Odyssée de l’espace, Un tramway nommé Désir ou encore L’Exorciste. Côté titres plus récents ou cinéma indépendant, figurent également Berlin Boys, Mektoub My Love, La Espira, The Listener ou encore Jazzy.

Le positionnement reste fidèle à l’ADN initial : cinéma indépendant, œuvres de catalogue, films d’auteur et productions européennes. Au total, la plateforme revendique un catalogue élargi pouvant atteindre plusieurs milliers de titres en transactionnel (achat/location), ainsi qu’un renouvellement continu de son offre, avec une volonté affichée de proposer des contenus exclusifs et de soutenir la découverte de nouveaux talents.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox