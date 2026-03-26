Orange commence à éteindre sa 2G, des dates plus précises révélées pour Bouygues Telecom et SFR

Orange lance le mouvement, SFR et Bouygues Telecom précisent leur calendrier concernant l’extinction de la 2G.

L’arrêt progressif de la 2G en France entre dans une phase concrète. Orange commence à éteindre son réseau dès la fin mars, tandis que SFR et Bouygues Telecom dévoilent désormais des dates précises pour leur propre transition, attendue à l’automne. Orange ouvre le bal dès mardi prochain avec un calendrier progressif :

31 mars 2026 : à Bayonne, Anglet et Biarritz

12 mai 2026 : dans les départements 64 (Pyrénées-Atlantiques) et 40 (Landes)

9 juin 2026 : dans les départements 47, 46, 32, 65, 31, 82 et 09

De fin septembre à fin décembre 2026 : généralisation à l’ensemble de la France métropolitaine

Pour rappel, cette extinction concerne aussi les abonnés en 2G Free Mobile, puisque l’opérateur de Xavier Niel ne dispose pas de son propre réseau 2G. Assurez-vous donc d’être prêts, l’opérateur a cependant déjà contacté beaucoup de ses abonnés concernés pour les accompagner dans la transition.

De leur côté, SFR et Bouygues Telecom adopteront un calendrier similaire, avec un coup d’envoi fixé au 15 novembre 2026. Chez SFR, l’arrêt débutera dans les zones très denses entre le 15 et le 30 novembre, avant une généralisation du 1er au 15 décembre sur l’ensemble du territoire.

Bouygues Telecom procédera également en deux temps : une première phase ciblée dès le 15 novembre dans certaines villes pilotes (Brest, Guipavas, Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy), suivie d’une extinction nationale du 1er au 15 décembre.

Anticiper dès maintenant

Pour les abonnés, aucun changement de forfait n’est nécessaire. En revanche, les utilisateurs d’appareils limités à la 2G devront changer de téléphone avant ces échéances. Opter pour un smartphone compatible 4G et VoLTE est fortement conseillé, d’autant que la 3G est elle aussi appelée à disparaître d’ici 2028-2029. Avec cette transition, les opérateurs accélèrent la modernisation de leurs réseaux, libérant des fréquences pour des technologies plus performantes comme la 4G et la 5G.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox