Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : Xavier Niel perd son calme, une avant-première technologique sur la Freebox, Free passe à un niveau supérieur

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

23 mars 2021 : naissance de Free Pro

Le 23 mars 2021, l’opérateur se lançait avec un peu de retard sur son calendrier enfin sur le marché des entreprises avec sa nouvelle marque Free Pro. Cette arrivée s’est faite par le prisme de deux nouvelles offres : une box et un forfait mobile. La volonté principale de Free en débarquant sur ce segment ultra-occupé par Orange et SFR est de proposer une offre simple.

Pour séduire les TPE-PME, collectivités et entrepreneurs, l’opérateur lance sa Freebox Pro 100% fibre 10G Epon avec un WiFi “puissant” tri-band, associé à un répéteur WiFi. Un modem externe Backup 4G est également fourni pour prendre la relève en cas de dysfonctionnement de la fibre. Côté vitesse, l’opérateur surpasse la concurrence avec un débit descendant jusqu’à 7 Gbits/s et 1 Gbit/s en upload. L’opérateur en profite donc pour faire une pierre deux coups en se lançant aussi sur le mobile, avec une offre très proche de son forfait Free Grand Public. Ce dernier comprend 150 Go en France métropolitaine, Appels illimités, vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, USA, Canada, Chine, DOM, Internet 28 Go en roaming depuis + de 70 destinations, Appels, SMS et MMS illimités depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles de France métropolitaine Europe et DOM. Mais surtout aussi un support dédié aux Pros. Aujourd’hui, l’opérateur continue de se développer au fil des mois et a récemment lancé une nouvelle version de sa Freebox Pro par exemple, tout en diversifiant les services proposés dans ses offres avec notamment l’ajout de la cybersécurité plus poussée.

23 mars 2023 : Xavier Niel s’emporte et ça fait réagir

Un coup de sang qui aura fait sensation. Lors de son interrogation devant une assemblée de sénateurs, le patron de Free s’est vu interrogé sur sa décision de geler les prix de ses forfaits historiques jusqu’en 2027. La formulation initiale qualifiant la proposition de l’opérateur de “stratégie tarifaire agressive”, a tout de suite fait bondir le milliardaire, ce qui a mené à une reformulation de la part des sénateurs. Xavier Niel a alors indiqué que s’il pouvait s’engager sur le blocage des prix, c’est que c’était financièrement tenable. Et de préciser que la plus grande partie des bénéfices de l’opérateur étaient réinvestis dans les réseaux, en sous-entendant qu’il adapterait ces investissements si jamais les bénéficies diminuaient, mais que cela ne remettrait pas en cause son engagement sur le prix des forfaits mobile. L’extrait avait alors fait le tour du web.

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24 mars 2017 : SFR contre-attaque avec un forfait illimité

SFR n’aura pas tardé à réagir en annonçant le jour du lancement forfait illimité de Free Mobile qu’à partir du 24 mars 2017, les clients FAMiLY ! bénéficieront de l’Internet mobile en illimité 4G et 3G et pourront partager jusqu’à 100 Go d’Internet 4G et 3G avec les lignes de leurs proches.

Ainsi, les abonnés Power FAMiLY ! avaient accès à l’illimité et à une enveloppe à partager pour 17.99€ par mois pendant un an, puis 27.99€ avec engagement de 12 mois. D’autres services étaient également inclus, avec SFR PRESSE, SFR NEWS, SFRP SPORT et SFR PLAY VOD illimitée.

25 mars 2005 : Free propose en avant-première la TNT sur sa Freebox !

La TNT c’est de la dynamite. Et Free a été une nouvelle fois en avance ! Alors que le lancement de la Télévision Numérique Terrestre est prévue pour la semaine suivante, l’opérateur annonce qu’il pourra proposer 11 des 14 chaînes de la TNT une semaine auparavant. Cet accès anticipé, le 25 mars 2005, était accessible sur toutes les Freebox grâce au cordon Péritel fourni à l’époque.

On ne résiste pas à un petit interlude musical… faîtes exploser les enceintes !

27 mars 2021 : la disponibilité de la fibre Free est affichée au jour le jour

Gros changement bienvenu sur le site web de l’opérateur. Si auparavant, la carte d’éligibilité à la fibre proposée par Free était mise à jour ponctuellement, l’opérateur a changé d’approche depuis le mois de mars 2021. En effet, dorénavant en se rendant sur la carte, on peut voir que les données d’éligibilité sont mises à jour quotidiennement, une bonne nouvelle pour ceux qui attendent la fibre et qui peuvent ainsi surveiller la disponibilité rapidement, sans craindre de se retrouver face à une carte obsolète.

27 mars 2024 : Free lance sa Freebox Pop WiFi 7

A peine quelque mois après avoir lancé sa première box WiFi 7, l’opérateur proposait déjà une nouvelle version de sa Freebox Pop compatible avec cette technologie. Disponible pour les nouveaux abonnés fibre, la Pop WiFi 7 n’utilise cependant que 2 des trois bandes disponibles pour le WiFi 7, mais ne présente aucun surcoût par rapport à sa version ultérieure. Une modernisation innatendue, mais bienvenue !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox