Une nouvelle chaîne thématique unique annonce son lancement prochain, tout d’abord sur les Freebox

Une nouvelle chaîne thématique s’apprête à rejoindre les Freebox. Et c’est directement l’éditeur qui l’annonce : Accent Mariage, un projet entièrement dédié à l’univers du mariage, prévoit son lancement dès le mois de juin.

Un positionnement pour le moins unique. Dans sa communication, la future chaîne Accent Mariage indique vouloir devenir « la première chaîne de télévision dédiée à l’univers du mariage ». Son arrivée est annoncée pour le 20 juin prochain sur les Freebox de Free. À ce stade, aucune information n’a été donnée concernant une éventuelle distribution chez d’autres opérateurs. Le projet, sur les téléviseurs en tout cas, pourrait donc être une exclusivité Free. Mais les abonnés d’autres opérateurs pourront cependant visionner les programmes sur le site web de la chaîne et sur Youtube dès septembre, annonce l’éditeur.

Accent Mariage détaille déjà plusieurs formats qui composeront sa programmation. La chaîne met en avant des émissions construites autour des acteurs et des savoir-faire du secteur :

« Harmonies », un talk-show réunissant experts et spécialistes du mariage

« Focus Créateurs », centré sur des artisans et créateurs

« Savoir-Faire », consacré aux professionnels comme wedding planners, photographes ou décorateurs

« Le Grand Mariage », un magazine dédié aux lieux de réception d’exception

Selon la chaîne, ces programmes s’articuleront autour de quatre grands axes : les émotions, l’élégance, les tendances et le savoir-faire. Avec Accent Mariage, l’éditeur revendique une ligne éditoriale très ciblée, pensée pour accompagner les futurs mariés mais aussi valoriser les métiers du secteur.

Cette arrivée illustre une tendance de fond dans l’audiovisuel : le développement de chaînes ultra-thématiques, capables de s’adresser à des publics précis avec des contenus spécialisés. Reste désormais à voir si ce positionnement trouvera son public dès son lancement sur les Freebox en juin prochain.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox