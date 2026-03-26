Freebox Delta : une nouvelle mise à jour lancée pour le player Devialet

En plus d’une mise à jour des serveurs et du player Révolution, Free a également lancé un nouveau firmware pour son enceinte connectée Devialet.

Et une mise à jour de plus. Les abonnés équipés du player Devialet peuvent dès à présent le redémarrer pour obtenir la dernière version logicielle 1.5.24 déployée hier par Free. L’opérateur n’indique cependant pas de release note et n’a pas communiqué sur cette nouvelle version pour l’instant, tout comme pour la version la plus récente du player Révolution.

A noter cependant, certains abonnés témoignent de problèmes rencontrés sur YouTube après cette mise à jour, empêchant l’utilisation de l’application intégrée, avec un redémarrage intempestif de cette dernière. Si les développeurs reconnaissent que le problème peut être reproduits “dans certaines conditions”, ils affirment également travailler pour corriger ce souci.

En coulisses, Free travaille déjà sur les prochaines évolutions de ses équipements. L’opérateur a récemment lancé une campagne de recrutement visant à constituer un groupe d’une centaine de bêta-testeurs, qui auront pour mission de tester en avant-première les nouveautés prévues pour les players Révolution et Devialet. Cette démarche s’inscrit dans un projet technique de grande envergure, mais qui restera en grande partie imperceptible pour les utilisateurs. Free cherche notamment à harmoniser les fondations logicielles de ses différents players afin de faciliter leur évolution et leur entretien, tout en les faisant évoluer vers une infrastructure reposant sur les systèmes réseau et serveurs FreeTV, plus récents. Pour les abonnés, l’impact devrait être minime : l’expérience restera globalement identique, même si de légères modifications sont attendues sur les interfaces Replay et VOD.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox