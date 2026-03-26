Free lance une nouvelle mise à jour du Player Freebox Révolution

Free poursuit les ajustements sur ses équipements les plus anciens. Le player de la Freebox Révolution bénéficie d’une nouvelle mise à jour 1.3.57.

Une version qui semble avant tout corrective. Après une mise à jour serveur cette semaine intégrant la mise en veille de l’afficheur de la box internet iconique de Free, l’opérateur déploie une nouvelle version 1.3.57 du player Révolution. Free n’a pas communiqué de changelog détaillé, ce qui laisse penser à des ajustements techniques plutôt qu’à l’introduction de nouvelles fonctionnalités visibles.

En parallèle, l’opérateur prépare déjà la suite. Free a récemment lancé un appel pour recruter une centaine de bêta-testeurs afin d’expérimenter en avant-première les prochaines évolutions du player Révolution, mais aussi du player Devialet. Derrière cette démarche se cache un chantier technique d’ampleur mais largement invisible pour les utilisateurs. Free prévoit d’unifier les bases logicielles de ses différents players afin de simplifier leur développement et leur maintenance, tout en migrant leur infrastructure vers les systèmes réseau et serveurs de FreeTV, plus récents et performants. Pour les abonnés, ces transformations resteront quasiment transparentes. L’expérience utilisateur ne devrait pas être bouleversée, hormis quelques ajustements mineurs attendus sur les interfaces Replay et VOD.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox