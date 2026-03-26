Free annonce lancer une « nouvelle révolution mobile » dès mardi prochain

Free envoie des invitations presse pour un évènement qui promet. L’opérateur veut bouleverser le marché du mobile.

Free Mobile s’apprête à faire parler de lui. L’opérateur a envoyé à la presse une invitation pour une conférence prévue le 31 mars 2026, accompagnée d’un message énigmatique : « Prêt pour la nouvelle révolution mobile ? ».

L’événement se tiendra en présence de Nicolas Thomas, directeur général de l’opérateur. Un rendez-vous qui laisse présager une annonce majeure, dans la lignée des précédents coups d’éclat de Free sur le marché des télécoms. Cette annonce intervient quelques semaines après les 14 ans de Free Mobile, qui poursuit son engagement fort : maintenir les prix de ses deux forfaits historiques jusqu’en 2027.

Si aucun indice n’est donné sur la teneur de cette révolution, rappelons que l’opérateur nous avait teasé, lors de la précédente journée des communautés, l’arrivée d’un mystérieux “hardware” Free Mobile. Encore quelques jours à attendre…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox