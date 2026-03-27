Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez cette avalanche de nouveaux jeux PC inclus, avec une licence historique à ne pas louer

Entre stratégie historique, exploration spatiale, roguelike tactique et aventures fantastiques, la nouvelle sélection de jeux PC à récupérer propose un mélange particulièrement riche et éclectique.

Cette semaine, Luna (ex-Prime Gaming) propose l’arrivée de plusieurs nouveaux titres à récupérer : un jeu de donjon stratégique au tour par tour, une épopée spatiale pleine d’action, un épisode de la saga Total War en Chine antique, un RPG tactique sombre, une compilation rétro culte et une aventure de gestion avec des singes. Ces jeux sont comme d’habitude disponibles pour une durée limitée, mais une fois récupérés, vous les conservez indéfiniment, et pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Commençons avec Sir Questionnaire (GOG). Dans ce jeu de type hack ‘n’ slash au tour par tour, vous progressez dans un donjon où chaque pièce vous confronte à un choix : interagir ou continuer votre route. Monstres, trésors ou dangers imprévus jalonnent votre parcours.

Le gameplay repose sur la prise de décision et la gestion de votre équipement. À votre rythme, vous affrontez des créatures, complétez des quêtes et enrichissez votre codex en découvrant les faiblesses de vos ennemis, avec des récompenses de plus en plus importantes selon la difficulté.

Enchaînons avec Rebel Galaxy (GOG). Cette aventure spatiale vous place aux commandes d’un puissant destroyer dans les confins de l’univers, entre combats, exploration et commerce.

Vous pouvez choisir votre voie : commerçant, pirate ou explorateur, tout en affrontant des ennemis, en récupérant des épaves et en découvrant des artefacts. Le jeu propose un vaste monde ouvert et de nombreuses possibilités d’évolution pour votre vaisseau et votre équipage.

Poursuivons avec Total War: THREE KINGDOMS (Epic Games Store). Ce nouvel épisode de la célèbre licence plonge les joueurs dans la Chine antique, à l’époque des Trois Royaumes, mêlant gestion d’empire et batailles en temps réel spectaculaires.

Vous incarnez l’un des seigneurs de guerre légendaires et tentez d’unifier la Chine en développant votre puissance militaire, politique et économique. Les relations entre personnages jouent un rôle clé, influençant directement le déroulement de votre conquête. A titre personnel, c’est mon jeu favori de cette sélection et je ne peux que vous inviter à le découvrir.

Continuons avec Deep Sky Derelicts (Amazon Games). Dans ce RPG tactique mêlant cartes et stratégie au tour par tour, vous incarnez un charognard explorant des vaisseaux abandonnés dans un univers dystopique.

Entre exploration, combats et gestion de ressources, vous tentez de survivre et d’atteindre un objectif ultime : obtenir la citoyenneté en découvrant un artefact légendaire. Le jeu se distingue par sa direction artistique rétro-futuriste et sa forte rejouabilité.

Ensuite, place à Phantasie Memorial Set (GOG). Cette compilation regroupe plusieurs RPG classiques des années 80, plongeant les joueurs dans un univers médiéval fantastique riche en quêtes, donjons et combats.

Vous dirigez un groupe de personnages aux compétences variées pour affronter les forces du mal et explorer des mondes remplis de mystères. Une expérience rétro fidèle, remise au goût du jour pour fonctionner sur les systèmes modernes.

Et enfin, voici Chimp Quest: Spirit Isle (Legacy Games). Dans cette aventure, vous accompagnez un groupe de singes à la recherche d’un nouveau foyer sur une île mystérieuse.

Le jeu mêle exploration, gestion de ressources et interactions avec des esprits, alors que vous tentez de développer une nouvelle communauté et d’apaiser les forces qui habitent ces terres.

Comment récupérer ces jeux

Pour profiter de ces titres, il suffit de se rendre sur Prime Gaming et de les réclamer avec son compte Amazon Prime. À noter, pour Epic Games, il vous faudra lier votre compte à celui d’Amazon, tandis que pour GOG et Legacy Games, un code vous sera fourni à activer sur le launcher correspondant. Les jeux Amazon Games sont quant à eux accessibles directement via l’application dédiée.

Une fois récupérés, les jeux restent accessibles dans votre bibliothèque via la plateforme associée. Pour les abonnés Freebox, l’accès à ces avantages est simple : il suffit d’activer Amazon Prime depuis son espace abonné lorsque celui-ci est inclus dans l’offre. Vous pourrez alors récupérer les jeux proposés régulièrement par Prime Gaming, à condition de les ajouter à votre bibliothèque avant la date limite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox