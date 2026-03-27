Netflix augmente à nouveaux ses prix, la France pourrait suivre

Faut-il s’attendre à voir les prix de Netflix augmenter en France d’ici quelques mois ?

Netflix relance la hausse des prix de ses abonnements. Le géant du streaming a annoncé une nouvelle augmentation aux États-Unis, avec des hausses allant de 1 à 2 dollars selon les formules. Pour l’instant, la France n’est pas concernée… mais pour combien de temps ? Cette fois, aucune formule n’échappe à l’augmentation. Même l’abonnement avec publicité, longtemps préservé, voit son tarif grimper.

L’offre avec publicité passe à 8,99 dollars par mois (+1 dollar)

L’abonnement Standard passe de 17,99 à 19,99 dollars (+2 dollars)

L’offre Premium atteint désormais 26,99 dollars, contre 24,99 dollars auparavant (+2 dollars)

Un cap symbolique est franchi pour l’offre haut de gamme, qui se rapproche désormais des 30 dollars mensuels. Comme lors des précédentes hausses, Netflix justifie cette augmentation par une montée en gamme de son service. La plateforme évoque ainsi à Variety la nécessité d’apporter « plus de valeur » à ses abonnés et de pouvoir « réinvestir dans un divertissement de qualité et améliorer l’expérience ».

Derrière ce discours, la stratégie est bien rodée : augmenter progressivement les prix en misant sur la fidélité des abonnés. Reste à savoir jusqu’où cette logique pourra aller sans provoquer une vague de résiliations.

La France encore épargnée… pour l’instant

Pour le moment, cette hausse ne concerne que les États-Unis, où elle s’applique immédiatement aux nouveaux abonnés depuis le 26 mars. Les clients existants seront impactés dans les prochaines semaines.

Mais l’histoire récente montre que ces augmentations peuvent s’étendre à l’international. La précédente hausse américaine, début 2025, avait été répercutée en France quelques mois plus tard, sous une forme ajustée au marché Français. En 2019 également, une hausse avait été appliquée en janvier outre-atlantique, avec un ajustement pour les formules Standard et Premium en France dès le mois de juin.

Aujourd’hui, les tarifs français sont les suivants :

7,99 € par mois pour l’offre avec publicité

14,99 € pour l’abonnement Standard

21,99 € pour l’offre Premium

Cependant, d’autres augmentations ne se sont pas immédiatement répercutées, comme une augmentation de prix en 2022 qui n’a pas vu son équivalent au marché français dans l’immédiat. En 2023, c’était une hausse généralisée qui était appliquée par Netflix, à la fois aux USA et en France. Il faut également rappeler que Netflix, alors qu’il était encore en course pour racheter Warner (projet abandonné depuis), avait clairement annoncé la couleur : les hausses de prix font partie intégrante de sa stratégie tarifaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox