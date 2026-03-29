Nouveau changement éclair chez Free Mobile : baisse du prix d’un forfait pour les nouveaux abonnés

Après une hausse de courte durée, Free Mobile réduit le tarif de sa Série Free 150 Go et revient à un positionnement plus agressif à 9,99€/mois pendant 1 an.

Quelques jours seulement après avoir augmenté le prix de sa Série Free 150 Go, l’opérateur fait machine arrière et revoit une nouvelle fois son tarif à la baisse pour les nouveaux abonnés. Le forfait est désormais proposé à 9,99 €/mois pendant un an, contre 10,99 €/mois précédemment. À l’issue de cette période, les abonnés basculent toujours vers le forfait Free 5G+ à 19,99 €/mois. Le contenu de l’offre, lui, reste inchangé. Cette baisse concerne uniquement les nouveaux abonnés.

Dans le détail, la Série Free inclut 150 Go de data en France en 5G, les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 30 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM. Plusieurs services sont également intégrés, comme l’option eSIM Watch, le mVPN ou encore l’accès à l’application Free TV et ses plus de 300 chaînes.

Avec ce nouvel ajustement, Free Mobile revient dans la course face à ses concurrents. RED by SFR affiche ainsi une offre 150 Go en 5G à 9,99 €/mois, tandis que Bouygues Telecom propose son forfait B&You 150 Go à 10,99 €/mois. De son côté, Sosh mise sur 150 Go en 4G à 11,99 €/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox