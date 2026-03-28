Canal+ annonce un nouveau plan de service, lancement de 3 nouvelles chaînes et des évolutions

Comme prévu, Love Nature et Dogs & Cats vont débarquer chez Canal+ dès le 30 mars. Mais ce n’est pas tout puisque Canal+ Magic fera aussi son apparition.

Canal+ va déployer un nouveau plan de service le 30 mars 2026, marqué avant tout par l’arrivée de nouvelles chaînes et des évolutions techniques sur le satellite avec une amélioration de la qualité de diffusion certains abonnés. Ainsi, la chaîne Love Nature, dédiée aux documentaires animaliers, va étoffer l’offre sur les thématiques nature avec une programmation immersive en haute définition. Il faudra attendre le jour-j pour savoir quels abonnés en profiteront. Dans un registre plus inédit, Dogs & Cats se positionne comme une chaîne entièrement consacrée aux animaux de compagnie, un positionnement encore rare sur le marché français, Free était le seul distributeur en France jusqu’à présent. Ces deux chaînes seront accessibles via les réseaux ADSL, fibre et OTT, mais ne seront pas diffusées par satellite. Canal+ ajoute également Canal+ Magic, une déclinaison déjà présente en Afrique, désormais proposée en France au sein du Pass Afrique. Positionnée sur le canal 387, elle proposera ses contenus avec un accès au replay via un espace dédié.

Sur le plan technique, une évolution sera notable côté satellite. Plusieurs chaînes bénéficieront désormais de flux UHD HDR, notamment France 2, Canal+ ou encore certains événements en 4K. Canal+ Box Office profitera également d’un flux UHD supplémentaire en SDR. Canal+ continue ainsi de pousser les usages autour du HDR, tout en conservant son bloc de chaînes dédié dans la tranche des canaux 100 et plus. Les réglages proposés aux abonnés permettent d’adapter automatiquement le flux selon les capacités du téléviseur, avec toutefois des limitations possibles sur les équipements non compatibles HDR.

Dans le même temps, Canal+ réduit progressivement certains usages du satellite. BFM Business y disparaît, bien que la chaîne reste disponible sur les autres modes de réception, tandis que les radios RTL, RTL2 et Fun Radio ne seront plus proposées via ce vecteur. En marge de ces évolutions, quelques ajustements de numérotation seront également effectués. Plusieurs chaînes documentaires et thématiques sont légèrement décalées d’un cran, à l’image d’Ushuaïa TV, Histoire TV ou encore Discovery. Côté TNT, un mouvement similaire concerne notamment Seasons, Animaux ou TV Monaco. Des changements mineurs qui accompagnent cette réorganisation plus globale de la grille.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox