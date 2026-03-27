Après de nouveaux bugs sur les Freebox, Free réagit immédiatement avec une mise à jour corrective

Free enchaîne les mises à jour et réagit rapidement en cas de dysfonctionnement.

À peine le temps de découvrir le contenu de la version 4.9.18 que Free enchaîne déjà avec une nouvelle mise à jour pour ses Freebox Server Révolution, mini 4K, Pop, Delta et Ultra. Déployée le 26 mars en début de soirée, la version 4.9.18.1 vient corriger plusieurs dysfonctionnements apparus ou persistants après la précédente mouture.

Dans le détail, cette mise à jour se concentre donc exclusivement sur des correctifs. Free indique avoir résolu un problème de stabilité pouvant rendre certaines fonctionnalités de Freebox OS inaccessibles, notamment la gestion des périphériques réseau ou encore l’ajout de redirections de ports.

Autre correction notable, un bug affectant l’accès SMB depuis certains clients Windows a été pris en charge. Un point important pour ceux qui utilisent leur Freebox comme espace de stockage réseau et qui pouvaient rencontrer des difficultés d’accès à leurs fichiers. Sur le bugtracker de Free, un abonné avait alerté l’opérateur : “la version 4.9.18 a résolu la plus grosse partie des partages de fichiers depuis le player ou Apple TV. Mais pas les partages Windows, on voit les fichiers, mais impossible de lire ou effacer ces mêmes fichiers. Le partage Samba pose problème. Je suis passé de la version 4.9.16 avant la 4.9.17 à la 4.9.18 ce matin. Cela peut aller jusqu’à planter Windows si on insiste”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox