Freebox : abonnés à Filmo ou UniversCiné, voici comment basculer gratuitement vers le nouveau service de streaming Sooner

Le nouveau service Sooner, issu du mariage entre Filmo et UniversCiné, commence à apparaître chez Free. Les abonnés disposant déjà d’un compte sur l’une de ces plateformes peuvent migrer sans frais, avec la promesse de conserver leurs achats, leurs favoris et leurs avantages.

Désormais disponible sur les Freebox et Free TV, Sooner poursuit son déploiement. Mais une question se pose aujourd’hui pour les abonnés Filmo et UniversCiné : comment migrer vers cette nouvelle nouvelle plateforme issue de la fusion des deux services de streaming français ? C’est très simple, une page d’activation dédiée est disponible sur le web, les utilisateurs déjà inscrits à UniversCiné ou Filmo doivent simplement renseigner leur adresse e-mail afin de recevoir un message leur permettant d’activer leur compte Sooner avec un nouveau mot de passe.

Cette bascule ne doit en principe entraîner aucun surcoût pour les abonnés concernés puisque le prix de l’abonnement reste identique. Dès janvier, UniversCiné s’était voulu rassurant dans un e-mail adressé à ses utilisateurs. La plateforme assurait que l’essentiel serait conservé lors de la migration. Les comptes utilisateurs, les favoris ainsi que les informations personnelles doivent être automatiquement transférés. Les films déjà achetés sur UniversCiné resteront accessibles depuis la rubrique « Mes films » de Sooner, tandis que les Cinépass doivent eux aussi être intégralement repris sur le nouveau compte.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox