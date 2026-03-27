“Arnaques SMS en cours” : le Ministère de l’Intérieur lance l’alerte, des photos de faux colis générées par IA pour mieux vous piéger

Les arnaques aux faux livreurs gagnent hélas en crédibilité grâce à l’intelligence artificielle.

Le Ministère de l’Intérieur alerte ce 27 mars sur X sur une nouvelle vague d’escroqueries par SMS, plus sophistiquée que les précédentes. Depuis quelques jours, des messages frauduleux circulent en intégrant une photo censée montrer un livreur tenant un colis au nom de la victime. Un procédé rendu possible par l’usage de l’intelligence artificielle, désormais exploitée par les cybercriminels pour renforcer la crédibilité de leurs tentatives.

Dans le détail, le SMS imite les codes classiques des arnaques à la livraison, déjà bien connues des utilisateurs. Le message indique généralement qu’un colis n’a pas pu être remis et invite à cliquer sur un lien pour reprogrammer la livraison ou fournir des instructions. La nouveauté réside dans l’ajout d’une image personnalisée, présentée comme une preuve visuelle. Celle-ci peut montrer un paquet étiqueté avec le nom du destinataire, dans un décor de type utilitaire de livraison. Sur l’exemple mis en avant, il s’agit d’un faux colis Mondial Relay, censé être livré en point relais et non à domicile, alors que le SMS affirme qu’il ne rentrait pas dans la boîte aux lettres.

Ce réalisme accru vise à lever les derniers doutes. Là où les précédentes campagnes reposaient sur des textes approximatifs ou des liens suspects, ces nouvelles tentatives s’appuient sur des visuels générés automatiquement, capables de s’adapter à grande échelle. L’objectif reste inchangé : inciter la victime à cliquer sur un lien frauduleux, souvent destiné à collecter des données personnelles ou bancaires.

Face à cette évolution, les autorités rappellent les réflexes de base. Il est recommandé de ne pas répondre à ces messages, de ne jamais cliquer sur les liens intégrés et de signaler les SMS suspects au 33700. Les victimes ou témoins peuvent également effectuer un signalement sur la plateforme Pharos.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox