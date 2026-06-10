Sosh augmente déjà le prix de sa fibre 8 Gb/s et booste les forfaits mobiles de certains abonnés gratuitement

La marque low-cost d’Orange ajuste sa gamme. La Boost Fibre voit son prix augmenter quelques semaines après son lancement, alors que plusieurs forfaits mobiles deviennent plus généreux et compatibles 5G.

Sosh fait évoluer plusieurs de ses offres en ce début de mois de juin. D’un côté, la marque low-cost d’Orange augmente le prix de son abonnement fibre le plus rapide quelques semaines seulement après son lancement. De l’autre, elle enrichit certains forfaits mobiles avec davantage de données et l’accès à la 5G, sans hausse de tarif.

Lancée fin avril, l’offre Sosh Boost Fibre se voulait une alternative simple aux abonnements fibre premium du marché. Mais son tarif évolue déjà. Depuis le 9 juin 2026, les nouveaux abonnés doivent désormais payer 27,99 euros par mois, contre 26,99 euros auparavant. Cette augmentation de 1 euro par mois intervient moins de deux mois après le lancement commercial de l’offre.

En revanche, les prestations restent strictement identiques. Les abonnés continuent de profiter d’un débit pouvant atteindre jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 2 Gb/s en envoi sur le réseau fibre d’Orange. Pour atteindre ces performances, Sosh fournit toujours la Livebox 7 SE, une version spécifique de la dernière box internet d’Orange. Celle-ci intègre notamment le WiFi 7 ainsi que les fonctionnalités de WiFi intelligent déjà présentes sur les équipements les plus récents de l’opérateur historique.

Comme lors de son lancement, cette formule reste volontairement épurée. Elle ne comprend ni appels illimités vers les fixes ni accès à l’application TV d’Orange. Contrairement à la Boîte Sosh Fibre classique, il n’est pas non plus possible d’ajouter l’option Décodeur TV facturée habituellement 5 euros par mois.

Sosh continue ainsi de miser sur une offre axée avant tout sur les performances internet et un tarif unique sans engagement.

La 5G arrive sur plusieurs forfaits mobiles

En parallèle, Sosh améliore également deux de ses forfaits mobiles sans modifier leur prix pour ses anciens abonnés..

Les deux offres commercialisées à 17,99 euros par mois évoluent sensiblement. Le forfait comprenant auparavant 100 Go de données ainsi que celui proposant 110 Go passent désormais à 180 Go d’internet mobile. L’enveloppe utilisable depuis l’Europe est également doublée et atteint désormais 40 Go.

Le forfait 100 Go à 18,99 euros par mois bénéficie lui aussi d’une mise à niveau.

Les abonnés concernés profiteront désormais de 200 Go de données mobiles en France, contre 100 Go auparavant. L’enveloppe utilisable depuis l’Europe passe également de 20 à 40 Go. Là encore, la principale nouveauté reste toutefois l’arrivée de la 5G, jusqu’ici absente de ces offres.

Ces évolutions seront appliquées automatiquement aux clients concernés. Le changement interviendra à la prochaine date de renouvellement de leur forfait et Sosh informera les abonnés lorsque la mise à jour sera effective.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox