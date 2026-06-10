Free Mobile en stand-by sur le déploiement de la 5G 2100 MHz

Le nouvel observatoire de l’ANFR révèle quelques enseignements sur le déploiement des réseaux mobile en France. Free marque une pause sur la bande 2100 MHz en 5G. Pendant ce temps, Orange continue d’accélérer sur la bande cœur 3,5 GHz. Un autre duel se poursuit en parallèle sur la 4G.

L’Agence nationale des fréquences a publié son observatoire du déploiement des réseaux mobiles au 1er juin 2026. Si les quatre opérateurs poursuivent l’extension de leurs réseaux, un élément attire l’attention : Free Mobile ne déploie plus de nouveaux sites 5G dans la bande 2100 MHz depuis deux mois consécutifs. L’opérateur de Xavier Niel totalise toujours seulement 44 sites 5G autorisés dans cette bande de fréquences, dont 41 techniquement opérationnels. Sur le mois de mai, aucune nouvelle autorisation ni mise en service n’a été enregistrée, une situation déjà observée lors du précédent observatoire. Au 1er mars, l’opérateur en avait déployé 38. Ce déploiement très limité et localisé aujourd’hui uniquement à Paris, semble donc pour l’opérateur faire office à l’heure actuelle de test. Si la brochure tarifaire de Free Mobile fait mention depuis plusieurs mois du déploiement de cette bande en 5G+ dans la capitale mais aussi en 5G ailleurs sur le territoire, la réalité est donc aujourd’hui différente. Surfer en 5G 2100 MHz est pour le moment réserver aux abonnés chanceux connectés aux quelques antennes qui en disposent.

Orange continue de s’envoler sur la bande cœur de la 5G

Sur la bande 3,5 GHz qui reste la fréquence la plus importante pour offrir le meilleur débit, Orange conserve une avance confortable avec 14 223 techniquement opérationnels. Rien qu’en mai, l’opérateur historique a ajouté 124 sites opérationnels. Derrière lui, la bataille reste particulièrement serrée. Bouygues Telecom compte 11 202 sites actifs, légèrement devant Free Mobile qui en revendique 11 078, tandis que SFR ferme la marche avec 10 682 sites. Grâce à son immense réseau 700 MHz, Free Mobile conserve une avance très nette en nombre total de sites 5G en France. L’opérateur dispose de 23 022 sites techniquement opérationnels, soit plus de 4 400 de plus que Bouygues Telecom. Orange se classe troisième avec 17 725, SFR ferme la marche avec 16 732 supports.

La 4G continue de progresser chez les quatre opérateurs

Malgré la montée en puissance de la 5G, les opérateurs continuent de renforcer leurs réseaux 4G, indispensables pour assurer une couverture homogène sur l’ensemble du territoire. Au 1er juin 2026, Orange reste leader avec 32 760 sites 4G en service. Il est suivi par Bouygues Telecom avec 31 649 sites, Free Mobile avec 31 128 sites et SFR avec 30 708 sites.

Orange conserve ainsi une avance de 1 632 sites sur Free Mobile. Bouygues Telecom reste devant l’opérateur de Xavier Niel avec 521 sites d’écart, tandis que Free compte désormais 420 sites 4G de plus que SFR. Sur le mois de mai, Free a mis en service 92 nouveaux sites 4G, contre 76 pour Bouygues Telecom, et 67 pour Orange et SFR. Free poursuit également le renforcement de son réseau 4G sur la bande 900 MHz. L’opérateur dispose désormais de 24 367 sites 4G actifs dans cette fréquence, un niveau sans équivalent sur le marché. Cette stratégie de réutilisation du spectre 900 MHz, historiquement dédié à sa 3G, explique en partie l’amélioration sensible de la couverture 4G observée ces derniers mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox