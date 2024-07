La TNT en 4K est désormais disponible chez 43 millions de Français, mais un quart de la population n’en profitera pas dans l’immédiat

6,5 millions foyers supplémentaires disposent désormais de la TNT en UHD (France 2 et France 3). Les derniers émetteurs seront allumés courant juillet pour une couverture des trois quarts de la population française.

Lancé en janvier 2024, le déploiement de l’Ultra Haute Définition se poursuit et se densifie à quelques jours des Jeux Olympiques dont France Télévisions est le diffuseur officiel, annonce TDF. A l’issue d’une septième phase de déploiement, plus de 43 millions de Français, soit 64 % de la population peuvent désormais recevoir la chaîne France 2 en UHD via la TNT (canal 52) ainsi que la chaîne temporaire France 3 UHD (canal 53).

Ce mardi 9 juillet, l’UHD pour les deux chaînes de France Télévisions est arrivée sur la TNT en Corse et s’est étendue pour environ 6,5 millions d’habitants supplémentaires dans la plupart des régions françaises : en Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Normandie, Centre-Val de Loire, Bourgogne-France-Comté et Grand-Est. A cette occasion, TDF a démarré trente-huit émetteurs, les derniers “seront mis en service en juillet 2024 afin de couvrir, in fine, les trois quarts de la population de France métropolitaine et d’Outre-Mer (en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon)”.

La technologie UHD offre aux téléspectateurs une définition d’image quatre fois supérieure à la Haute Définition mais également un ratio de contraste amélioré (HDR), une plage de couleurs plus large, une fréquence d’image supérieure ainsi qu’un son plus immersif. Pour cette diffusion, TDF utilise des standards de diffusion et de compression plus performants que les standards actuels de la TNT (le DVB-T2 et le HEVC).

95% de la population couverte en 2029

Pour une couverture totale de la population, il faudra très probablement attendre 2029, faute de fréquences suffisantes disponibles : “Il n’y a malheureusement pas suffisamment de fréquences pour faire un réseau UHD comme on en connaît aujourd’hui en HD. Le passage à 95 % de couverture de la population ne pourra se faire que lors de la bascule de l’ensemble des chaînes HD vers la UHD en 2029”, a déclaré en octobre 2023, Jacques Donat-Bouillud, directeur du développement des réseaux de diffusion et de la distribution de France Télévisions.

