Orange, Canal+ et Bouygues Telecom annoncent à leurs abonnés être touchés par la panne informatique mondiale

De nombreuses pannes informatiques ont été signalées à travers le globe et certains opérateurs français, mais aussi Canal+, annoncent être touchés.

Une faille informatique touchant Microsoft et Crowdstrike entraîne un véritable problème à l’échelle globale et les acteurs français ne sont pas épargnés. Orange annonce ainsi sur son compte X que “ certains services d’Orange sont impactés (chaînes TV, notamment Canal+) pour nos clients. Nous travaillons actuellement avec nos partenaires pour limiter les impacts de cette panne mondiale”.

Il n’est pas le seul opérateur à subir des désagréments suite à cette panne, Bouygues Telecom a lui aussi indiqué être touché, bien que dans son cas, c’est le service client qui est indisponible. Il en profite cependant pour rappeler comment gérer ses services lorsqu’on est abonné à Bouygues Telecom malgré l’absence d’aide technique pour l’instant.

[🔴Info ] A la suite d’un incident technique mondial, votre Service clients est indisponible. Nous mettons tout en œuvre pour rétablir la situation dans les plus brefs délais. Nous sommes désolés de cette situation et vous rappelons que vous pouvez gérer vos offres et services en…

