Une panne informatique mondiale affecte les services de Microsoft et Crowdstrike

Depuis plusieurs heures, ce vendredi 19 juillet, une panne informatique massive perturbe les systèmes informatiques mondiaux, impactant potentiellement les services de Microsoft et Crowdstrike. Les conséquences de cette panne sont importantes et se font sentir à travers diverses industries et infrastructures critiques.

Depuis ce matin, de nombreuses grandes entreprises et institutions signalent des difficultés à fonctionner normalement. Parmi les plus touchées, on trouve des aéroports, des médias et des agences gouvernementales. Le problème principal semble être un redémarrage constant des appareils utilisés, qui pourrait être lié à Crowdstrike, une entreprise américaine spécialisée en cybersécurité.

Impact sur les infrastructures critiques

Aéroports : Les systèmes de gestion des vols et les services aux passagers sont gravement perturbés.

Médias : Les opérations de diffusion et les communications internes rencontrent des difficultés.

: Les opérations de diffusion et les communications internes rencontrent des difficultés. Agences gouvernementales : Les services publics et les opérations administratives sont affectés.

En France, cette panne impact également Orange, Canal et Bouygues Telecom. Pour les deux premiers, les services comme l’accès aux chaînes est impacté. De son côté, Bouygues Telecom annonce que son service client est indisponible.

Origine de la panne

L’Agence française de sécurité informatique (Anssi) a déclaré qu’aucun élément à ce stade ne suggère une cyberattaque. L’Anssi est en collaboration avec les éditeurs concernés pour identifier l’origine de la panne et soutenir les entités affectées en France. “Les équipes sont pleinement mobilisées pour identifier et appuyer les entités affectées en France et comprendre, en lien avec les éditeurs concernés, l’origine de cette panne. Aucun élément en l’état ne donne à penser que cette panne soit le résultat d’une cyberattaque.”, précise l’Anssi. De son côté, le Centre gouvernemental de veille, d’alerte et de réponse aux attaques informatiques indique que “La panne touche les appareils équipés de Windows et de l’EDR Crowdstrike Falcon, provoquant un écran bleu système.”

Le gouvernement australien évoque une possible “brèche” dans la plateforme Crowdstrike Falcon, qui sécurise des données sur le cloud. Des développeurs sur Reddit mentionnent également une mise à jour récente qui pourrait être à l’origine de la panne. Le lien entre Microsoft et Crowdstrike reste à éclaircir, mais l’intégration des outils de Crowdstrike dans la plateforme Azure de Microsoft pourrait jouer un rôle. Cette hypothèse nécessite encore des investigations approfondies. Pour les clients professionnels de Microsoft utilisant les solutions de Crowdstrike, il existe des moyens de revenir aux mises à jour précédentes de Windows afin de contourner les problèmes actuels.

