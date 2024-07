Orange va lancer sa nouvelle application sur Apple TV et Android TV, elle sera payante pour certains abonnés Livebox

L’application TV d’Orange sur téléviseurs et boîtiers connectés devrait sortir prochainement, mais des premières informations sont fournies par l’opérateur.

Si elle est pour l’instant absente des magasins d’application, l’application TV d’Orange pour Android TV et Apple TV est désormais présentée sur le site web de l’opérateur historique. Le lancement officiel ne devrait pas tarder, mais voici les informations principales à connaître au sujet de cet outil pratique pour les abonnés Livebox qui veulent accéder à leurs chaînes sur un autre appareil que leur décodeur fourni par l’opérateur.

L’application est incluse pour les abonnés Up et Max et l’option peut être activée sur demande depuis l’espace client. Quant aux clients Série spéciale Livebox + Smart TV Samsung, l’option est incluse et déjà activée. Pour les autres abonnés Livebox, il faudra cependant payer 5€ supplémentaires par moi pour en bénéficier. Sur son site web, l’opérateur indique également les appareils compatibles avec cette application :

• Smart TV SAMSUNG modèles 2018 et plus récents (OS : Tizen 4 et versions supérieures).

• Smart TV sous Android TV version 9 et supérieures

• Apple TV (HD ou 4K) sous tvOS version 15 et supérieures. En cas de doute, tapez “Orange” dans le store d’application de votre TV. Si vous trouvez l’application Orange TV, alors votre TV est bien compatible.

Selon nos propres observations, pour l’instant l’application n’est pas encore disponible, mais l’opérateur avait annoncé un lancement en juillet et le mois n’est pas fini. Ce outil permet d’accéder à plus de 100 chaînes incluses ou payantes dans une offre Livebox, les programmes en replay ainsi qu’à certaines fonctionnalités comme l’enregistrement. De plus, il est également possible d’en profiter dans l’Union européenne lors de vos vacances.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox